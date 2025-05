Chi sarà il vincitore di Sognando Ballando con le stelle 2025 e conquisterà il posto di nuovo maestro del programma di Milly Carlucci? Siamo arrivati alla finale di questa edizione, la prima in onda su Rai 1 in prima serata, e i concorrenti ancora in gara sono otto: Hugo, Valentina, Aly Z, Mario, Chiquito, Vanessa, Yuri e Janiya sono i ballerini che si giocano la vittoria. Ma chi, tra loro, ha reali possibilità di vincere?

Un primo indizio ci arriva dalle classifiche finora stilate durante le puntate di Sognando Ballando con le stelle. Nelle puntate precedenti c’è un ballerino che ha spiccato su tutti ed è Yuri. Il suo talento e il carisma portato sul palco di Rai 1 hanno conquistato sia la giuria che il pubblico a casa, il che potrebbe farne il vincitore del programma e nuovo maestro di Ballando con le stelle. Tuttavia, non è l’unico ad essere tra i preferiti del pubblico.

Vincitore Sognando Ballando con le stelle 2025, chi sarà? Anche due donne tra i preferiti del pubblico

L’altra papabile vincitrice è Janiya, finora sempre alta in classifica. Il pubblico, in questo caso, è però diviso in due fazioni: c’è chi ritiene la ballerina molto talentuosa e adatta alla figura di maestra e chi, invece, ritiene che arrivi prima la sua bellezza e poi il suo talento. “Janiya è bella, ma priva di energia! La bellezza offusca i giudizi! Noiosa e lenta!”, è il commento di una telespettatrice in merito alle esibizioni della ballerina. Janiya, dunque, divide ma piace, ma c’è anche un’altra ballerina che ha conquistato un primo posto in classifica nelle scorse puntate ed è Vanessa. Non è quindi da escludere un colpo di scena sul finale di Sognando Ballando con le stelle: tanto incideranno le ultime esibizioni degli aspiranti maestri.

