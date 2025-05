Vincitore Sognando… Ballando con le stelle e classifica puntata 16 maggio 2025: Vanessa e Yuri primeggiano

Il primo posto in classifica, riservato al vincitore, è condiviso da ben tre concorrenti nella seconda puntata di Sognando Ballando con le Stelle. Sono Vanessa, Yuri e Chiquito ad occupare il primo gradino della graduatoria. Dopo le votazioni combinate, tuttavia, Chiquito scivola fuori dai vertici e arriva a temere persino l’eliminazione. Il ballerino caraibico però la sfanga e si conferma ancora in piena gara, con un entusiasmo a mille e tanta voglia di arrivare fino in fondo.

La classifica di Sognando Ballando con le Stelle, come dicevamo, vede un affollamento in vetta. Seguono poi Aly Z, quarta in classifica, Hugo e Janya pari al quinto posto, Valentina e Mario al settimo, mentre Eleonora con Luca in un’ultima posizione. E’ proprio Eleonora, dopo la combinazione incrociata dei voti, ad essere eliminata. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Vincitore Sognando… Ballando con le stelle e classifica puntata 16 maggio 2025: le coppie in gara

Dopo l’eliminazione di Yoyo che era in coppia con Rebecca, le coppie protagoniste della seconda puntata di Sognando… Ballando con le stelle sono Chiquito e Anastasia Kuzmina; Aly-Z e Moreno Porcu; Yuri e Alessandra Tripoli; Eleonora e Luca Favilla; Vanessa e Carlo Aloia; Mario e Veera Kinnunen; Hugo e Giada Lini; Janiya e Pasquale La Rocca; Valentina e Nikita Perotti. Questa sera, ogni coppia si esibirà in uno stile diverso per stupire la giuria e il pubblico per strappare il biglietto in vista della prossima puntata.

Sin dalla prima esibizione, tutti i concorrenti in gara hanno tirato fuori un talento incredibile. Non tutti, però, sono riusciti a convincere la giuria che, in alcuni casi ha apprezzato il talento dei ballerini aprendo le porte ad un’eventuale presenza nel cast di Ballando e in altri hanno bocciato la loro esibizione. Questa sera, ci sarà un’altra eliminazione, ma chi rischia di più?

Vincitore Sognando… Ballando con le stelle: Vanessa conquista tutti

Tutti i concorrenti di Sognando… Ballando con le stelle hanno conquistato il pubblico di Raiuno ma indubbiamente è Vanessa quella che ha fatto letteralmente impazzire i telespettatori e che puntano tutti anche sulla sua vittoria questa sera. “Che bomba mamma mia, maestra subito”, “Vanessa la tua grinta ha colpito tutti … bravissimi”, “Siete una potenza”, sono alcuni dei commenti dei fan.

Chi, invece, secondo il pubblico potrebbe rischiare l’eliminazione questa sera è Eleonora che è in coppia con Luca favilla. La prima esibizione della ballerina non ha convinto pienamente i telespettatori che hanno condiviso il parere dei giudici. Ad abbandonare la gara, questa sera, sarà proprio Eleonora con Vanessa ancora sul gradino più alto del podio? L’ultima parola, come sempre, spetta al pubblico.