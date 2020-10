Vincitore Tale e e Quale Show 2020/ Chi ha vinto? Pago in pole, ma Virginio e Barbara Cola…

Chi sarà il vincitore di Tale e Quale Show 2020? Al termine della sesta puntata in onda questa sera su Raiuno, sarà proclamato il “Campione di Tale e Quale Show 10″. Quella che si conclude questa sera, infatti, è la decima edizione del programma di Raiuno condotto da Carlo Conti che, tuttavia, continuerà a fare compagnia al pubblico fino al 13 novembre con il torneo di Tale e Quale Show al quale parteciperanno i sei migliori concorrenti della decima edizione e i migliori quattro dell’edizione 2019. Al termine di questa sera sarà così proclamato il vincitore della decima edizione e, per il momento, il grande candidato alla vittoria è Pago che ha vinto la terza puntata interpretando Fabrizio Moro in Portami via e la quarta puntata con l’interpretazione di Tony Hadley in Gold. Pago è così in testa alla classifica generale, ma alle sue spalle, Virginio e Barbara Cola non mollano.

VINCITORE TALE E QUALE SHOW 2020: CORSA A TRE TRA PAGO, VIRGINIO E BARBARA COLA

Nella classifica generale di Tale e Quale Show 2020, alle spalle di Pago, c’è Virginio che ha vinto la prima puntata interpretando Justin Timberlake in Can’t Stop the Feeling!. Virginio, tuttavia, ha raccolto punti importandi collezionando un quinto posto con l’interpretazione di Diodato, un terzo posto con George Michael e due secondi posti con Giuliano Sangiorgi e Mango. Al terzo posto, nella classifica generale, invece, c’è Barbara Cola, vincitrice della seconda puntata con l’interpretazione di Tina Turner in Proud Mary. La cantante, inoltre, ha portato a casa un settimo posto interpretando Iva Zanicchi, un secondo posto con Adele, un quinto posto con Mina e un terzo posto con Al Bano. Pago, Virginio e Barbara Cola sono separati da pochissimi voti. Fondamentali, dunque, saranno le esibizioni di questa sera. La classifica generale sarà confermata o ci saranno clamorose sorprese?



