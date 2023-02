Vincitore Tale e Quale Sanremo, chi è?/ Gilles Rocca favorito ma Valerio Scanu pronto a stupire

Vincitore Tale e Quale Sanremo, chi sarà? Gilles Rocca il favorito

Chi vincerà Tale e Quale Sanremo? Va in onda questa sera, 25 febbraio, su Rai1 la finalissima dello spin-off di ‘Tale e Quale Show’ dedicato al Festival della Canzone Italiana. Carlo Conti torna alla conduzione e si prepara a proclamare il vincitore che, come sempre, sarà deciso dalle votazioni della giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa.

A questo punteggio contribuisce anche il voto dei concorrenti in gara, i famosi 5 punti che ognuno può assegnare al ‘rivale’ che per loro lo merita. La somma del punteggio della serata e quello della prima puntata decreterà il vincitore della gara. Ma chi è al momento in testa alla classifica? Al primo posto dopo la prima puntata c’è Gilles Rocca che ha interpretato benissimo Daniele Silvestri con ‘Salirò’.

Vincitore Tale e Quale Sanremo, pronostici: il podio e la possibile sorpresa Valerio Scanu

Se Gilles Rocca domina dunque la classifica provvisoria di Tale e Quale Sanremo, un gradino sotto sul podio troviamo Stefania Orlando, che ha conquistato tutti con la sua Fiorella Mannoia, e Paolo Conticini, che ha portato sul palco di Rai1 la sua interpretazione di Nicola Di Bari. Sono loro, dunque, i favoriti alla vittoria di questo evento dedicato al Festival di Sanremo. Non sono però da escludere colpi di scena. Qualora portasse sul palco un’esibizione eccezionale, anche Valerio Scanu potrebbe essere uno dei papabili vincitori. Per la finale Valerio dovrà interpretare Orietta Berti: riuscirà a stupire tutti? Gilles Rocca, attuale favorito, sarà invece Francesco Gabbani.

