Vincitore Tale e Quale Show 2019/ Chi è? Agostino Penna favorito: il web lo incorona

Sale l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore di Tale e Quale show 2019, Questa sera, a partire dalle 21.25, su Raiuno, va in onda la puntata che decreterà il vincitore dell’edizione 2019 dello show condotto da Carlo Conti e che da venerdì 25 ottobre, insieme ad altri cinque compagni, sfiderà i migliori sei concorrenti dell’edizione 2018 della trasmissione di Raiuno. A decretare il vincitore di Tale e Quale Show 2019 sarà la classifica finale che verrà svelata al termine di questa sera. Alla fine della puntata, dopo la votazione della Giuria e degli Artisti, che assegneranno gli ormai mitici “5 punti” a un concorrente rivale, Carlo Conti svelerà la classifica finale grazie alla quale si scoprirà chi andrà avanti nel Torneo e chi porterà a casa il titolo di “Campione” di quest’anno.

VINCITORE TALE E QUALE SHOW 2019: LA CLASSIFICA PROVVISORIA

Chi sarà il campione di Tale e Quale show 2019? La classifica provvisoria vede in testa Agostino Penna che, puntata dopo puntata, ha portato a casa voti altissimi e standing ovation. Alle sue spalle ci sono Davide de Marinis, Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci, Tiziana Rivale, Gigi & Ross, Francesco Monte, Flora Canto, David Pratelli, Sara Facciolini, Francesco Pannofino ed Eva Grimaldi. I punti di distanza tra i concorrenti sono minimi e tutto potrebbe essere ribaltato questa sera con la classifica della puntata odierna. Decisivi, dunque, saranno i voti che Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Vincenzo Salemme assegneranno al termine delle imitazioni di questa sera. Chi, dunque, sarà l’erede di Antonio Mezzancella, vincitore della scorsa edizione?

AGOSTINO PENNA SARÀ IL VINCITORE DI TALE E QUALE SHOW?

Il grande favorito per vincere il titolo di Campione di Tale e Quale Show 2019 è Agostino Penna che occupa anche il primo posto della classifica provvisoria. Tutte le imitazioni di Agostino Penna hanno strappato applausi, ma quelle che sono letteralmente entrate nel cuore del pubblico sono quelle di Lucio Dalla e Dionne Warwick. Il popolo del web applaude lo straordinario talento di Penna, considerandolo perfetto in ogni imitazione. “E si è impossessato del corpo di Curreri. E si è impossessato dell’anima di Dalla. Ora sembra una donna in tutto ma Agostino Penna può fare tutto, può imitare alla perfezione tutti. Dategli tutte le medaglie del mondo”, scrive qualcuno su Twitter. Sarà davvero lui il vincitore di Tale e Quale show 2019?



