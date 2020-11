Vincitore Tale e Quale Show 2020 Il Torneo/ Chi è? Testa a testa tra Virginio e…

Ci siamo: l’attesissima finale del torneo di Tale e Quale Show 2020 è iniziata. Per l’occasione in studio ha fatto il suo ritorno Carlo Conti, che dopo aver sconfitto il Covid si prepara dunque a proclamare il vincitore di questa gara. Sì, ma chi sarà a conquistare il primo posto? Il vincitore della gara ‘classica’ di questa edizione è stato Pago ma nella sfida del torneo il cantante ha trovato maggiori difficoltà e la sua posizione è scesa. Non lo ritroviamo al primo posto bensì al quinto. Svetta invece Virginio, sconfitto per un soffio proprio da Pago all’ultima puntata della gara classica. Potrebbe essere proprio questa l’occasione per prendere la sua rivincita, anche se alle spalle ha dei concorrenti molto abili e dotati.

Virginio o Lida Schillaci: tra loro il vincitore del torneo di Tale e Quale Show 2020?

Virginio si gioca il tutto per tutto nel corso della finale del Torneo di Tale e Quale show 2020, anche perché ha alle spalle la bravissima Lidia Schillaci. Tra i due potrebbe dunque giocarsi un testa a testa all’ultimo voto, deciso dalla giuria. Al terzo posto troviamo invece Agostino Penna, che combatte ancora per le primissime posizioni del podio. Quarta, invece, Barbara Cola, per molti telespettatori una vera e propria rivelazione di questa edizione. Chi si aggiudicherà tra loro la vittoria? Non ci resta che attendere la fine della sfida per scoprirlo!



