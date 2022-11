Vincitore Tale e Quale show 2022/ Chi sarà il campione? Antonino favorito ma…

Vincitore di Tale e Quale Show 2022: chi sarà?

Ultima puntata di Tale e Quale Show 2022. Questa sera, venerdì 11 novembre, si saprà finalmente il nome del vincitore della dodicesima edizione del varietà condotto da Carlo Conti. Al momento dopo sei puntate in cima alla classifica c’è Antonino Spadaccino con 348 punti, con tre vittorie. Al secondo posto c’è Andrea Dianetti con 328, reduce dalla vittoria di settimana scorsa nei panni di Irama.

Tale e Quale Show 2022, la finale/ Diretta, vincitore e classifica: chi parteciperà al Torneo dei Campioni?

Terzo posto per Elena Ballerini con 314. A seguire: Gilles Rocca (313), Claudio Lauretta (301), Valentina Persia (288), Rosalinda Cannavò (276), Alessandra Mussolini (249), Samira Lui (229), Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli (198) e ultima Valeria Marini con 185 punti. Riuscirà Antonino a conservare la prima posizione e dunque a trionfare? Nulla è ancora deciso: i punti di distanza fra i concorrenti nella classifica sono davvero minimi e tutto è ancora in gioco.

Com'è morto Claudio Villa/ “Vita sei bella, morte fai schifo”, l’epitaffio sulla tomba...

Antonino in cima alla classifica di Tale e Quale Show 2022: è il favorito?

Nel corso di questa dodicesima edizione di Tale e Quale Show 2022 Antonino Spadaccino ha vinto tre puntate: la prima nei panni di Marco Masini con “T’innamorerei”, la seconda con l’imitazione di Tom Walter sulle note di “Leave a Light on” e la terza puntata trasformandosi in Loredana Bertè con il brano “Cosa ti aspetti da me”.

Le altre puntate sono state vinte da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli nei panni di Stanlio e Ollio in “Guardo gli asini che volano nel ciel”, Rosalinda Cannavò come Francesca Michielin con “Nessun grado di separazione” e infine Andrea Dianetti come Irama con la canzone “Ovunque sarai”. Antonino Spadaccino sembra quindi il grande favorito per aggiudicarsi il titolo di campione di Tale e Quale Show 12: riuscirà a restare saldo in cima alla classifica?

Samira Lui, carriera e fidanzato Luigi Punzo/ Colpo di fulmine durante…

Antonino come i Gemelli di Guidonia? Sembra il vincitore di Tale e Quale Show 2022 annunciato ma…

Antonino Spadaccino sembra pronto a eguagliare il successo dei Gemelli di Guidonia che lo scorso anno vinsero quattro puntate su otto di Tale e Quale Show 11 e si aggiudicarono anche il titolo di Campioni di Tale e Quale Show 2011 durante il torneo finale.

Sui social, però, in molti fanno il tifo per Andrea Dianetti: “Io che spero ancora possa vincere Andrea Dianetti e non Antonino a #taleequaleshow” e “Io farei vincere alla fine a sfregio Dianetti pur di non fare vincere Antonino guarda un po’, ma sicuro al 100% per fare si che non accada Dianetti lo metteranno tra gli ultimi e danno vincere Antonino nella prossima puntata”, hanno scritto due utenti su Twitter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA