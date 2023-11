Vincitore Tale e Quale Show 2023: chi è?/ Gaudiano possibile campione, ma Lorenzo Licitra non cede

Vincitore Tale e Quale Show 2023: chi è il campione della tredicesima edizione del programma di Raiuno?

Chi è il vincitore di Tale e Quale Show 2023? Il nome sarà svelato al termine della settima puntata della trasmissione di Carlo Conti, in onda oggi, venerdì 3 novembre. Questa sera, infatti, si conclude ufficialmente la tredicesima edizione. Gaudiano, Lorenzo Licitra, Jasmine Rotolo, Alex Belli, Ginevra Lamborghini, Pamela Prati, Jo Squillo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli si esibiranno, dal vivo, davanti ai giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, sperando di riuscire, con una singola esibizione, a ribaltare la classifica provvisoria.

Al termine della serata sarà così eletto il campione di Tale e Quale Show 2023 che sarà uno dei protagonisti del Torneo di Tale e Quale show a cui parteciperanno anche i migliori concorrenti dell’edizione che si conclude questa sera e i migliori della precedente edizione. Tra tutti, sono tre i grandi favoriti per la vittoria.

Campione Tale e Quale Show: Gaudiano, Licitra e Jasmine Rotolo si contendono la vittoria

Sono tre i grandi favoriti per conquistare il titolo di vincitore di Tale e Quale Show 2023. Nella scorsa puntata, Gaudiano ha trionfato portando sul palco l’imitazione di Tananai sulle note del brano “Tango”, in gara al Festival di Sanremo 2023. Proprio Gaudiano ha conquistato la fiducia del pubblico e della giuria al punto da guidare la classifica provvisoria. Nonostante sia in vantaggio e sia super favorito per la vittoria, Gaudiano deve stare attento af altri due nomi.

Sul podio, alle sue spalle, infatti, ci sono Lorenzo Licitra e Jasmine Rotolo. Entrambi hanno un talento vocale enorme e, nel corso delle puntate, hanno sempre portato a casa imitazioni molto convincenti. A dividere i tre ci sono pochissimi voti: saranno Gaudiano, Licitra e Jasmine Rotolo, dunque, a contendersi il titolo di Campione di Tale e Quale Show 2023?

