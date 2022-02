Vincitore Tali e quali 2022: chi è?/ Ha vinto… Veronica Perseo, campionessa in carica vuole bis

Chi è Vincitore Tali e Quali 2022? Ecco i finalisti a caccia del titolo

Torna stasera, sabato 12 febbraio, la finale di Tali e Quali 2022, al termine della quale scopriremo finalmente il nome del vincitore di questa stagione. Attese alle stelle da parte del pubblico di Raiuno, che la settimana scorsa era rimasto a bocca asciutta per la concomitanza con il Festival di Sanremo, e quella prima per lo speciale dedicato all’elezione del Presidente della Repubblica. Dunque chi si porterà a casa questa nuova edizione del talent show condotto da Carlo Conti?

Tali e Quali Show 2022, finale/ Diretta e vincitore, Andrea è Biagio Antonacci: flop!

Eravamo rimasti a quattro finalisti già decretati, vale a dire la campionessa in carica Veronica Perseo-Lady Gaga e i concorrenti emersi in questa stagione: Igor Minerva-Claudio Baglioni, Daniele Quartapelle-Renato Zero e Gianfranco Lacchi-Gianni Morandi. A loro si aggiungerà un ultimo imitatore non professionista per giocarsi la vittoria finale.

Chi è Veronica Perseo, da "Tali e Quali" a Oggi/ La sua nuova canzone

Vincitore Tali e Quali 2022, Veronica Perseo sogna il bis dopo il successo nel 2019

Chi sarà il vincitore di questa nuova edizione di Tali e Quali? Difficile dirlo, di certo tutti i finalisti sono curiosi di scoprire chi li raggiungerà nel mini torneo conclusivo. La campionessa in carica, Veronica Perseo, che nel 2019 si era imposta con l’imitazione di Lady Gaga, sogna il bis. Ma quest’ultima dovrà fare i conti con nuovi concorrenti agguerriti e pronti a sottrarle lo scettro.

Dei personaggi più in vista di questa edizioni ci sono sicuramente Igor Minerva-Claudio Baglioni e Daniele Quartapelle-Renato Zero, ma attenzione alle sorprese. Anche sui social c’è grande certezza su chi si aggiudicherà il titolo di campione, d’altra parte la lista dei finalisti non è stata ancora completata. Appuntamento a questa sera, quindi, a partire dalle 21.25 circa.

Virginia Raffaele ex fidanzata Ubaldo Pantani/ È single? "Mi pesa ma certi periodi.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA