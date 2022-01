Vincitore tali e quali show 2022, classifica 1a puntata/ In carica Veronica Perseo

Il conto alla rovescia è finito. Questa sera parte una nuova edizione di Tali e Quali Show, che si differenzia dal format originale in quanto a partecipare saranno dodici persone comuni. I concorrenti cambieranno di volta in volta, come accaduto nel 2019, quando il mitico Carlo Conti diede vita a questa edizione NIP. In quell’occasione ad imporsi come vincitrice del programma fu Veronica Perseo, premiata dal pubblico e dalla giuria per la sua splendida imitazione di Lady Gaga.

La sua interpretazione di Shallow lasciò tutti a bocca aperta e grazie anche all’aiuto dei truccatori, la Perseo riuscì a regalare una performance davvero credibile, coinvolgente ed emozionante. Chissà chi sarà a rubarle lo scettro in questa nuova edizione, dove sarà proclamato un vincitore in ogni puntata e alla fine della stagione andrà in scena una maxi sfida in cui i vari vincitori si affronteranno per il titolo.

Vincitore tali e quali show 2022, chi toglierà lo scettro a Veronica Perseo?

Veronica Perseo, come dicevamo, è la campionessa in carica. Vedremo quindi chi, alla fine di Tali e Quali Show 2022 le porterà via lo scettro. Prima però occorrerà scoprire chi, settimana dopo settimana, vincerà le singole puntate. A partire già da questa sera, sabato 8 gennaio, dove vedremo all’opera valorosi concorrenti selezionati attraverso video inviati sul web e grazie a provini fatti a distanza.

Stando alle anticipazioni, tra i concorrenti più interessanti, dovrebbero esserci una parrucchiera molto simile a Mina, un geometra descritto come il sosia di Vasco Rossi, una cover band di studenti somiglianti ai Beatles, e ancora insegnanti, camerieri e infermieri in qualche modo legati a grandi icone della musica L’attesa sta per finire ed una nuova sfida, in versione NIP, sta per cominciare.

