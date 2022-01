Vincitore Tali e Quali Show 2022, classifica 2a puntata/ Ivano è Vasco, favorito?

Sabato sera, torna Tali e Quali Show 2022 con la seconda puntata nuovamente dedicata ai NIP. Anche nell’appuntamento, odierno, infatti vedremo all’opera undici artisti non professionisti pronti ad esibirsi e ad incantare giuria e pubblico. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il titolo di vincitore? Lo scopriremo alla fine di undici performance che si preannunciano a dir poco entusiasmanti. La scorsa settimana a vincere la puntata era stato Igor, con una meravigliosa imitazione di Claudio Baglioni.

Renato Zero imitato da Armando Cesarano/ Il ritorno a Tali e Quali 2022

In questa seconda puntata non sembrano esserci dei veri e propri favoriti, anche se le premesse appaiono favorevoli al sosia di Vasco Rossi, interpretato da Ivano Passarello. Attenzione anche a Benedetta Nistri, Claudia Cecchini, Lucia Agostino, che saranno il Trio Lescano. Vedremo dunque chi riuscirà a conquistare i giurati e come andrà a comporsi la classifica finale.

Giuliano Sangiorgi, imitazione Tali e Quali/ Un'interpretazione 'Senza Fiato'?

Vincitore tali e quali show 2022: 11 talenti nella seconda puntata

Sono undici i talenti in gara nella seconda puntata di Tali e Quali Show 2022. Solo uno di loro si porterà a casa il titolo di vincitore, tutto dipenderà dalle valutazioni della giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e il mitico Cristiano Malgioglio. L’appuntamento di questa sera si preannuncia imperdibile, con tante interpretazioni che lasceranno il segno. Ricordiamo che tra i personaggi imitati ci saranno Noemi, Shakira, il Trio Lescano, Elisa, Mario Biondi, Orietta Berti, Vasco Rossi, Giuliano Sangiorgi, gli Abba, Ultimo e Renato Zero. Colui che imita Zero ha conquistato il pass nella scorsa puntata, durante la divertentissima selezione dell’Ascensore, dove in pochi secondi ha convinto i giudici a dargli il via libera per questa sera.

LEGGI ANCHE:

Vasco Rossi, imitazione Tali e Quali/ Cavallo di battaglia di tanti imitatori celebri

© RIPRODUZIONE RISERVATA