Prosegue The Couple – Una vittoria per due, e si avvicina l’assegnazione del titolo di vincitore di The Couple 2025. Ilary Blasi con gli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini torna a raccontare l’evoluzione delle otto coppie di concorrenti rinchiuse nella ex casa del Grande Fratello. Otto coppie di personaggi famosi e non, uniti da legami di parentela ed affinità, pronte a tutto pur di portare a casa il montepremi finale record di 1 milione di euro.

I giochi sono ufficialmente iniziati e sin dalla prima puntata la coppia formata da Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli pur non essendo amici nella vita reale hanno dimostrato una grande complicità che li ha portati a vincere la prima puntata e a sfiorare il raddoppio anche durante la seconda. Dopo un debutto non proprio esaltante le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli hanno recuperato trionfando durante la seconda puntata potendo così sfilare due chiavi ai rivali.

Vincitore The Couple 2025: chi sarà? Ipotesi e pronostici sui concorrenti

Ma non finisce qui, visto che il vincitore di The Couple 2025 è ancora da decidere, visto che dopo solo due puntate i giochi sono ancora apertissimi. Tra le coppie date per favorite dai pronostici c’è anche quella formata da Manila Nazzaro e Stefano Oradei che, pur non brillando nei giochi, hanno una grandissima complicità ed affinità che potrebbero portarli molto lontano. Anche le sorelle Irma e Lucia Testa sono sono da meno; anzi il loro carattere deciso comincia a farsi sentire nella casa e sono diverse le coppie che hanno paura di loro per via della loro abitudine alle competizioni e alle gare.

Infine anche Laura Maddaloni e Giorgia Villa sono una delle coppie più forti di questa edizione, visto che sono abituate a competere a livello agonistico. Al momento le coppie meno forti sembrano essere quelle formate dalle due ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers a rischio eliminazione, ma anche la coppia formata da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco che hanno dimostrato grandi fragilità nella casa. Chi sarà il vincitore di The Couple 2025?