The Couple, al via il reality show di Ilary Blasi: le coppie in gioco

Tutto è finalmente pronto per il debutto di The Couple, il nuovo reality show targato Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, in onda a partire da stasera in sostituzione dell’ormai conclusa edizione del Grande Fratello. Si respira aria di novità per questa serata: un nuovo reality, giochi e sfide emozionanti, strategie e un solo obiettivo, il raggiungimento della vittoria e di un montepremi da urlo pari a un milione di euro. La vittoria sarà per due, dal momento che partecipano 8 coppie tra personaggi del mondo dello spettacolo e non, uniti da legami di parentela, amicizia o affinità.

Elena Barolo, doppio senso a The Couple: "Ho un debole per gli uccelli"/ Blasi spiazzata: "Volatili intendi?"

I giochi devono ancora iniziare ma, dando un’occhiata ai concorrenti in gara, è già possibile fare un pronostico sul papabile vincitore? Nel cast troviamo le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli e le ex Veline Elena Barolo e Thais Wiggers, ma anche Jasmine Carrisi insieme al miglior amico Pierangelo Greco, le sorelle Irma e Lucia Testa e la coppia composta da Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Troviamo inoltre in gioco Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, Laura Maddaloni con Giorgia Villa e la coppia ‘NIP’ composta dai fratello Danilo e Fabrizio Mileto.

Chi sono Fabrizio e Danilo Mileto, concorrenti The Couple/ "Fratelli che lavorano insieme in tribunale"

Vincitore The Couple: chi sarà? Ipotesi e pronostici sui concorrenti

Ma chi potrebbe essere il vincitore di The Couple? Al momento, ovviamente, è ancora presto per fare possibili pronostici dal momento che il programma è ancora agli albori. Soffermandoci sui concorrenti in gioco, potrebbero sorprendere le sorelle Boccoli così come le sorelle Testa; queste ultime sono amanti dello sport, dunque le sfide sono pane per i loro denti e di certo non si tireranno indietro dal battagliare contro i “rivali” per accaparrarsi la vittoria finale.

Chi di sport e di sfide se ne intende sono anche Laura Maddaloni e Giorgia Villa, agguerritissime e pronte a mettersi in gioco senza timore. Occhio inoltre ai fratelli “NIP” Danilo e Fabrizio Mileto; per loro il reality rappresenta la perfetta vetrina televisiva per farsi conoscere al grande pubblico, ma anche per dare del filo da torcere agli avversari e conquistare la vittoria. Tutti sono pronti a mettersi in gioco, ma solo una coppia trionferà: chi sarà?

Ilary Blasi, gaffe e siparietti a The Couple/ "Pierangelo, perché questo nome particolare?", lui: "Perché..."