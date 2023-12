Vincitore The Voice Kids 2023, chi è?/ Simone ha vinto nella Super finale con Desiree, Lulù ed Emma

Il vincitore di The Voice Kids 2023 è Simone Grande del team Clementino. Proprio il coach lo ha raggiunto, lo ha preso in braccio per esultare insieme, mentre tutti gli altri concorrenti accorrevano sul palco. Sarà lui, dunque, a partecipare allo Junior Eurovision Song Contest 2024.

Simone il prescelto del pubblico nella Super sfida finale con Desiree, Lulù ed Emma. Merito non solo della sua voce, caratterizzata da una grande e impressionante estensione vocale, ma anche della sua interpretazione, che lo rendono pronto per il mondo musicale nonostante la sua giovane età. (agg. di Silvana Palazzo)

Finale The Voice Kids 2023/ Vincitore e diretta Super finalisti: Emma e Simone sfidano Desiree e Lulù

Chi è il vincitore di The Voice Kids 2023? Il poker di Super finalisti

La sfida per il titolo di vincitore di The Voice Kids 2023 è tra i quattro Super finalisti scelti da Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Arisa. Si tratta di Desiree, scelta dalla Bertè, Lulù è il nome fatto da D’Alessio. Dal team di Clementino sbuca Simone a giocarsi la vittoria, mentre Emma è la scelta fatta da Arisa.

Chi è Simone Grande, finalista The voice Kids 2023/ I social:"con Adagio è riuscito a far emozionare tutti!"

La puntata finale prende, dunque, un’altra piega, perché ad ognuno dei prescelti viene affidato un numero, quello con cui possono essere votati dal pubblico. Cominciano quindi le esibizioni che valgono la vittoria. Infatti, i giovani cantanti portano sul palco i loro cavalli di battaglia per provare a fare la differenza e portare a casa la vittoria di The Voice Kids 2023 e diventarne appunto il vincitore. (agg. di Silvana Palazzo)

Chi è il vincitore di The Voice Kids 2023? I finalisti e il pronostico

Venerdì 22 dicembre su Rai Uno va in onda la finale di The Voice Kids 2023, che proclamerà dunque il vincitore di questa seconda edizione del talent dedicato ai più piccini. Un’edizione che si è dimostrata ricca di grandi talenti, premiati poi dai quattro giudici con un posto in finale.

Chi è Luigi Vitagliano finalista The voice Kids/ Promosso: "unisce sfrontatezza romana e cazzimma napoletana"

Dodici sono infatti i finalisti che si giocano la vittoria con la loro ultima performance. La squadra di Arisa è composta da Alice Alfonso, Emma Buscaglia e Amelie Rizzi; la squadra di Gigi D’Alessio è composta da Lulù Sollazzo, Luigi Vitagliano e Angelica Stuppia; la squadra di Clementino è composta da Rita Longarno, Alex Racioppi e Simone Grande; la squadra di Loredana Bertè è composta da Desirée Malizia, Valentina Giamboi e Yari Verdesca. Dodici talenti diversi, ma alcuni di loro sembrano essere favoriti alla vittoria rispetto agli altri.

Simone Grande e Valentina Giamboi in gara per la vittoria con i ‘super pass’?

Quest’anno la giuria ha avuto la possibilità di usare un ‘super passa’ e portare un concorrente direttamente in finale nella propria squadra. Si tratta di quattro ragazze: Alice (per Arisa), Lulù (per Gigi), Rita (per Clementino) e Desirèe (per Loredana). Se Alice ha colpito per la sua profonda dolcezza, Lulù e Rita hanno conquistato il pubblico per la loro voce potente, mentre Desirée per il timbro profondo, molto maturo per la sua età. Il pubblico potrebbe dunque essere influenzato dalle scelte dei quattro coach e puntare proprio su uno dei super passa, ma non sono da escludere colpi di scena.

Se c’è infatti un concorrente che ha lasciato tutti a bocca aperta durante la semifinale è il piccolo Simone Grande, che con la sua esibizione sulle note di ‘Adagio’ ha spiazzato la giuria. Stessa cosa per Valentina Giamboi, che durante la semifinale ha portato sul palco un’esibizione perfetta. Che sia uno tra loro a conquistare la vittoria di The Voice Kids 2023?











