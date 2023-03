Vincitore The Voice Senior 2023, chi sarà?/ Ecco i favoriti alla vittoria

Chi sarà il vincitore di The Voice Senior 2023?

Questa sera, venerdì 3 marzo, alle 21.25 su Rai 1 va in onda la finalissima di The Voice Senior 2023. Chi sarà il vincitore della terza edizione del talent show dedicato agli over 60? La prima edizione è La prima edizione è stata vinta da Erminio Sinni del Team Loredana, mentre nella seconda ha trionfato Annibale Giannarelli del Team Gigi D’Alessio. A sfidarsi saranno dodici finalisti, tre per ogni team. I cantanti del team Clementino sono Maria Teresa Reale, Minnie Minoprio e Alex Sure; nel team Ricchi e poveri ci sono Stefano Borgia, Paolo Emilio Piluso e Mario Aiudi; i finalisti del team Gigi D’Alessio sono Lisa Maggio, Marco Rancati e Claudio Morosi; i cantanti del team Loredana Berté sono Lisa Manosperti, Aida Cooper e Ronnie James. Tra di loro si nasconde il vincitore di The Voice Senior 3 che sarà eletto dal pubblico attraverso il televoto.

Chi era Claudia Arvati, concorrente di The Voice Senior del 2022/ Successi, malattia e la tragica morte

Vincitore The Voice Senior 2023: i favoriti

Chi sarà il vincitore di The Voice Senior 2023? “Sono davvero tutti bravi. Livello altissimo in questa terza edizione, è difficile scegliere un solo vincitore su 12”, ha scritto un utente su Twitter al termine della semifinale. Ma l’attenzione del pubblico sembra concentrarsi su Lisa Maggio (team Gigi D’Alessio), Mario Aiudi (team Ricchi e Poveri), Lisa Manosperti (team Loredana Bertè) e anche Maria Teresa Reale (team Clementino). Secondo i sondaggi online, sembrano essere loro i favoriti. Ma i colpi di scena sono dietro l’angolo, ricordiamo infatti che sarà il pubblico da casa con il televoto (numero telefonico 894.222) a decretare il vincitore. Appuntamento in prima serata su Rai 1 con la finalissima di The Voice Senior 3.

