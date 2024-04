Vincitore The Voice Senior 2024: chi è?/ Pronostico: Vittorio Centrone e Giuseppe Maragno favoriti

Vincitore The Voice senior 2024: chi decide il nome della voce più bella

Chi è il vincitore di The Voice Senior 2024? A deciderlo sarà il pubblico attraverso il televoto. Se durante la prima fase del talent show di Raiuno condotto da Antonella Clerici e in onda oggi, venerdì 5 aprile con la finalissima, a decidere i dodici concorrenti finalisti sono stati i giudici Clementino, Arisa, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, questa sera, decideranno tutti i telespettatori che nel corso della serata potranno esprimere la propria preferenza ed eleggere così la voce più bella di un talent che emoziona, ma diverte allo stesso tempo.

Per la prima volta, i 12 i concorrenti, così, saranno supportati dal pubblico grazie al televoto attraverso i numeri 894.222 (rete fissa) e 475.475.0 (rete mobile). Il vincitore di The voice senior 2025 vince la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante il programma tramite l’etichetta discografica ‘Warner Music Italia’.

Vincitore The Voice senior 2024: Vittorio Centrone e Giuseppe Maragno favoriti

Difficile stabilire chi sarà il vincitore di The voice senior 2024. Tuttavia, tra i 12 concorrenti che si sfideranno questa sera nel corso dell’attesissima finale di The voice senior 2024, spiccano soprattutto due nomi. Secondo il parere del web, sono tante le voci che meriterebbero la vittoria, ma tra tutte spicca quella di Vittorio Centrone e Giuseppe Maragno che hanno conquistato i favori dei giudici e del pubblico a casa sin dalla fase delle audizioni al buio.

Vittorio Centrone ha conquistato la finalissima di The voice senior con il team di Loredana Bertà che, puntata dopo puntata, ha deciso di puntare tutto sulla sua voce per provare a portare a casa la vittoria. Vittorio (in arte Lemuri il Visionario), Claudia Bruni e Sandro “Red” Bertoldini, durante le Blind auditions, ha conquistato tutti esibendosi sulle note di Heroes di David Bowie. Giuseppe Maragno, invece, fa parte del team di Clementino e ha collezionato applausi con Suspicious Minds di Elvis Presley.

Vincitore The voice senior 2024: possibili sorprese

Con il pubblico chiamato a scegliere il vincitore di The voice senior 2024 non sono da escludere sorprese. A trionfare, infatti, potrebbe essere anche da Claudia Bruni del team di Loredana Bertè e che, con I Will Survive di Gloria Gaynor, è stata contesa dalla sua coach e da Arisa. Proprio nel team di Arisa potrebbe spuntarla Mario Rosini, secondo classificato al Festival di Sanremo 2004 con il brano con Sei La Vita Mia e che sul palco di The voice ha portato Ritornerai di Bruno Lauzi.

Insomma, l’attesa finale di The voice potrebbe regalare un colpo di scena finale per la scelta del vincitore. Con il televoto, infatti, qualsiasi pronostico può essere ribaltato anche in base alle varie esibizioni della serata.

