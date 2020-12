Vincitore The Voice Senior, chi è?/ Alan Farrington favorito, ma Marco Guerzoni…

CHI HA VINTO THE VOICE SENIOR? IL CONCORRENTE DATO COME FAVORITO VINCITORE È…

Chi sarà il vincitore di The Voice Senior? A decretare il migliore della prima edizione del talent show di Raiuno sarà il pubblico che, in diretta, esprimerà la propria preferenza attraverso il televoto. Tra gli otto finalisti di The Voice Senior, il grande favorito per la vittoria finale è Alan Farrington del team Clementino. Con la sua voce ha conquistato i consensi dei giudici, ma anche quelli del pubblico che, su Twitterm sin dalle Blind audition, ha espresso consensi favorevoli. La sua voce potente non passa inosservata e da più parti è considerato il papabile vincitore. Classe 1951, è salito sul palco del Piper Club. Con la sua esperienza, ha strappato gli applausi del pubblico di The Voice e sui social, sono tantissimi gli utenti che tifano per lui. Tuttavia, con il televoto, la sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo e, nonostante sia nettamente il favorito, potrebbero esserci colpi di scena.

VINCITORE THE VOICE SENIOR: MARCO GUERZONI TRIONFA A SORPRESA?

Tra le voci più belle di The Voice Senior c’è sicuramente quella di Marco Guerzoni che, con il timbro rauco, ha stregato Gigi D’Alessio. Dopo Alan Farrington, il favorito per il trionfo finale del talent show di Raiuno è proprio Marco Guerzoni che ha alle spalle una carriera lunghissima. Sono poche, invece, le chance per i due finalisti del Team Carrisi ovvero Tony Reale il cui approdo in finale ha scatenato la reazione furibonda del web che avrebbe fatto un’altra scelta e Rita Mammolotti. Loredana Bertè, invece, potrebbe avere qualche chance di vincere grazie a Erminio Sinni. Il pubblico, infatti, potrebbe sostenere quest’ultimo non solo per la voce, ma anche per il ricordo romantico. Erminio Sinni, infatti, ha avuto il piacere e l’onore di lavorare con Mia Martini come ha confessato lui stesso durante le blind audition.



