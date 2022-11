Vincitore torneo dei campioni tale e quale show 2022/ Quale è la classifica finale?

Vincitore di Tale e Quale Show Torneo dei Campioni 2022, chi è? C’è un grande favorito

E’ venerdì sera e come ogni settimana torna Tale e Quale Show 2022, questa volta per l’attesissimo torneo dei campioni: chi sarà il vincitore? Il numero uno dell’edizione appena conclusa, vale a dire Antonino Spadaccino, vuole fare doppietta e aggiudicarsi anche il titolo di campione di questo torneo. Ha sicuramente tutte le credenziali per fare centro, ancora una volta, alla luce delle strepitose imitazioni che ha regalato al pubblico di Raiuno nelle scorse settimane.

Da Loredana Berté a Riccardo Cocciante, passando per Marco Masini e tanti altri. Per la finalissima di questa sera la lotta ai vertici è serrata, ma le anticipazioni sembrano sorridere proprio ad Antonino, pupillo di Cristiano Malgioglio. D’altra parte chi potrebbe mai insidiarlo ai vertici dei campioni in gara questa sera?

Antonino Spadaccino vincitore di Tale e Quale Show Torneo dei Campioni?

A proposito di concorrenti, di quelli visti all’opera in Tale e Quale Show 2022 ci saranno ancora Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia ed Elena Ballerin. Mentre per l’edizione 2021 ritroveremo sul palco i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina che sostituisce Ciro Priello impegnato in teatro, Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Come anticipavamo, dunque, a sorridere dovrebbe essere ancora una volta Antonino Spadaccino. Sul web, ormai, emerge con insistenza il suo nome per quanto riguarda il vincitore del torneo dei campioni. E anche il sito Blogo conferma questi rumors, caldeggiando il suo nome per la vittoria finale. L’ex talento di Amici, questa sera, tornerà in scena con l’imitazione di Marco Masini. Per il cantante sarebbe un bel colpo infatti battere

