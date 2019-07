Vincitore Tour de France 2019/ Egan Bernal maglia gialla: verso il trionfo a Parigi

EGAN BERNAL, VINCITORE TOUR DE FRANCE 2019

Il vincitore del Tour de France 2019 ha già un nome. Si chiama Egan Bernal, che è rimasto in maglia gialla nella penultima tappa della più importante competizione al mondo di ciclismo. Il 22enne ciclista colombiano ha mantenuto la testa della classifica generale, quindi per lui quella di oggi è una tappa-passerella. Con l’arrivo sugli Champs-Élysées, a Parigi, potrà cominciare la festa. C’è grande attesa per l’incoronazione del vincitore, scalatore sudamericano nato in Colombia e destinato a diventare il secondo più giovane vincitore del Tour de France dei tempi moderni. Il primato resta al francese Henri Cornet, che trionfò nel 1904 a 19 anni e 352 giorni. Nel dopoguerra l’unico corridore capace di imporsi così precocemente è Felice Gimondi, che nel 1965 vinse a 22 anni e 289 giorni. Egan Bernal sarà, inoltre, il quarto corridore di sempre ad aggiudicarsi maglia gialla e maglia bianca nella stessa edizione dopo Laurent Fignon, Jan Ullrich, Alberto Contador ed Andy Schleck. C’è comunque chi ritiene che il vincitore del Tour de France 2019 possa inaugurare un periodo di egemonia in questa competizione.

EGAN BERNAL IN MAGLIA GIALLA, LA CERTEZZA ALLA VENTESIMA TAPPA

Il vincitore del Tour de France 2019 si è deciso praticamente all’ultima tappa, la ventesima. Non c’è stato infatti solo il trionfo di Vincenzo Nibali, con l’arrivo in salita al termine di una frazione accorciata per il maltempo. Egan Bernal ha ipotecato il successo nella classifica generale, mettendo al sicuro la maglia gialla in vista della passerella finale di oggi. Nessuna difficoltà per lo scalatore colombiano dopo l’impresa sul Col de l’Iseran, grazie a cui ha ribaltato la Grande Boucle e tagliato il traguardo in compagnia di Geraint Thomas, compagno di squadra e vincitore dello scorso anno. È stato un passaggio di consegne tra i due in effetti. Ma anche per la sua giovane età, Bernal ha ampi margini di miglioramento. La sua qualità in salita è eccezionale, poi è competitivo a cronometro e intelligente dal punto di vista tattico. Anche per questo è grande il rammarico per la caduta che gli ha impedito di partecipare al Giro d’Italia. Con l’infortunio di Chris Froome, il giovane scalatore è entrato in una nuova dimensione.

QUALI SONO I PREMI PER IL VINCITORE TOUR DE FRANCE 2019?

Il Tour de France 2019 è la corsa a tappe più ricca della stagione. La Grande Boucle non è solo l’evento ciclistico più importante dell’anno, ma anche quello più “redditizio”. Il montepremi è davvero di lusso, visto che vengono messi in palio 2,3 milioni di euro in tutto. Il vincitore del Tour de France 2019, quindi colui che indosserà la maglia gialla a Parigi, guadagnerà 500mila euro. Premio di consolazione di 200mila euro per il secondo classificato, mentre 100mila euro vanno al terzo. Gli altri premi: dai 70mila del quarto, ai 50mila del quinto, scendendo via via fino ad arrivare ai 1100 euro per il 19esimo. Inoltre, tutti i ciclisti che concluderanno la Grande Boucle si assicurano un premio di mille euro. Per le vittorie di tappa invece ci sono 11mila euro, mentre il secondo si assicura 5500 euro, 2800 al terzo. Ci sono poi i premi per le altre maglie del Tour de France. Vanno 25mila euro alla maglia verde e pois, 20mila per quella bianca. Infine, sono previsti premi per ogni sprint intermedio e due premi speciali: 5000 euro per il Souvenir Jacques Goddet a chi transita per primo sul Tourmalet e il Souvenir Henri Desgrange per il primo sul Col de l’Iseran.

CHI SARÀ IL VINCITORE DELL’ULTIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE?

Siamo giunti all’ultima tappa del Tour de France 2019, l’ultima “fatica” che ci regalerà il nuovo vincitore. Vediamo allora nel dettaglio le quote sulle scommesse e i favoriti. Nessun problema per Egan Bernal, che oggi entra nella storia del ciclismo. Con lui sul podio ci sono Thomas, vincitore del Tour de France dello scorso anno, e Kruijswijk. Invece Alaphilippe chiude quinto dietro anche a Buchmann. Per le ultime scommesse, dunque, occhi puntati sui favoriti della tappa di oggi, che sono i velocisti. Secondo i bookmakers, in particolare Bwin, sarà testa a testa tra Caleb Ewan e Dylan Groenewegen, per i quali la quota è di 3,00. Non si può escludere tra i possibili vincitori della tappa Elia Viviani, la cui quota è di 3,75, e Sagna, a 8,00. Invece è più difficile ipotizzare un successo di Kristoff, che infatti è quotato a 13,00, più della quota altri (9,00) che però potrebbe essere invitante se qualcuno dovesse riuscire ad anticipare la volata in uno degli ultimi giri del circuito del Tour de France 2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA