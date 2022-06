Vincitore Tu si que vales 2019, chi è?/ Enrica Musto, pupillo di Ricciarelli. Oggi..

Enrica Musto, al pupillo di Katia Ricciarelli il titolo di vincitore di a Tu si Quel Vales 2019

Il vincitore di Tu si que Vales 2019 è la cantante lirica Enrica Musto. La ragazza, originaria di Avellino, ha studiato canto lirico fin da giovanissima e nonostante non fosse molto convinta di sé, ha deciso di mettersi in gioco nel famoso show di Canale 5. Prima di trionfare a Tu si que Vales 2022, Enrica Musto aveva preso parte a diversi concorsi, piazzandosi sul podio al Concorso Internazionale di canto lirico di Verona, dove era stata visionata con interesse da Katia Ricciarelli, che infatti decise di portarla con sé in tour.

Tu si que vales 2019, finale/ Diretta e vincitore: tra i finalisti Patrizio Ratto, ex ballerino Amici e...

Proprio all’ex concorrente del Grande Fratello VIP, oltretutto, deve l’incontro con Alberto Urso, conosciuto appunto nel corso 2017 in occasione di un’esercitazione in canto lirico. L’esibizione con cui ha vinto il programma ha lasciato il segno: difficile dimenticare la toccante versione del brano C’era una volta il West di Ennio Morricone.

Enrica Musto/ Dalla vittoria di Tu si que Vales a oggi e il fidanzato Raoul Bove

Enrica Musto, dopo il trionfo a Tu Si Que Vales 2019…

Enrica Musto è dunque il vincitore di Tu si que vales 2019. Dopo il successo ottenuto su Canale 5, Enrica è scoppiata a piangere e Belen Rodriguez l’ha definita una predestinata della lirica. “Ma lei non ci crede abbastanza. Il fidanzato e la madre fanno il possibile per incoraggiarla”, disse la conduttrice. Oggi, tuttavia, Enrica Musto è rimasta un po’ ai margini rispetto alle attese. Questo anche per lo stop ai concerti durante la pandemia e le restrizioni sanitarie.

“Un sacrificio restare a casa? È proprio eticamente sbagliato dire che stare a casa è un sacrificio, perché c’è gente che mentre noi siamo al sicuro e tranquilli, lotta tutti i giorni e lavora per salvare le nostre vite, quindi stare a casa è il minimo che si possa fare”, le parole della cantante avellinese nei mesi scorsi.

Nyv, da Amici e Tu si que vales/ Ora la collaborazione con Bob Sinclar, in futuro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA