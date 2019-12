VINCITORE TU SI QUE VALES 2019/ Chi è? Lotta a due tra Gargarelli e Diego & Elena

Chi sarà il vincitore di Tu si que vales 2019? Stasera, 14 dicembre 2019, va in onda la finale su Canale 5 e c’è grande attesa di sapere chi alla fine di questo percorso potrà portarsi a casa questa grande soddisfazione. Arrivati all’ultimo atto sono in sette a contendersi il successo con i fratelli Gargarelli, ballerini, e Diego & Elena, acrobati, considerati i favoriti. Non saranno ovviamente i soli a concorrere a questo ultimo atto con una maggioranza di acrobati a provare il successo. Troveremo infatti in questa categoria Barcorde Company e Oleg Tatarynov. Curiosità di rivedere in scena i fachiri della Deadly Games e anche gli atleti di mano a mano dei Messoudi Brothers. Più distaccato c’è Patrizio Ratto, pianista e ballerino, che di fatto potrebbe pagare la categoria meno appariscente. Intanto il pubblico è pronto a seguire la puntata sui social network, pronto ad esprimere la sua preferenza prima di poterlo fare realmente.

Vincitore Tu si que vales 2019, Chi è? Senza dimenticare la Scuderia Scotti

In attesa di sapere il vincitore di Tu si que vales 2019 non scordiamoci della presenza della Scuderia Scotti. Su Canale 5 sarà il momento anche della finale del trash, del talento discutibile che hanno regalato sorrisi e anche qualche divertente commento. In corsa ci saranno i cantanti comici Valerio Zanché e Giordano Concetti, oltre all’anziano cantante Antonio De Luca. Anche in questo caso si cercherà di essere originali nell’assegnare il premio al talento più sopra le righe, rispettando dei parametri leggermente diversi rispetto alla gara principale dove ovviamente premiata sarà la capacità artista dei protagonisti. Nonostante l’evento legato alla Scuderia Scotti è decisamente secondario alla gara ufficiale, sui social network questi bizzarri personaggi hanno ricevuto molto riscontro col pubblico che molto spesso ha condiviso foto o video estratti proprio dalla trasmissione di Canale 5.

