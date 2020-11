Vincitore Tu sì que vales 2020, chi è?/ Da Nerina Peroni a Wesley Williams, in pole..

Chi sarà il vincitore di Tu sì que vales 2020? Per scoprire il nome del talento che conquisterà il primo gradino del podio e il premio da 100mila euro, sarà necessario aspettare la finalissima, in onda oggi, sabato 28 novembre, in prima serata su canale 5. Sedici i talenti che si metteranno nuovamente alla prova, esibendosi davanti ai giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi che, questa sera, insieme a Sabrina Ferilli che ha guidato la giuria popolare, si limiteranno a vedere le performance di tutti i finalisti. Anche oggi saranno tanti i concorrenti che si esibiranno sul palco di Tu sì que vales 2020, ma chi sarà il vincitore? Difficile fare previsioni. Ogni finalista ha buone possibilità di portare a casa la vittoria. Tra i sedici concorrenti in gara, tuttavia, chi è riuscita ad emozionare e a sorprendere è stata sicuramente l’anziana pianista Nerina Peroni che ha conquistato la finale per direttima e il cuore di Maria De Filippi. «Lei ha due talenti. Il primo è di saper vedere il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto, questo è saper vivere, l’altro è l’arte di suonare. Questa è stata la dimostrazione che la musica non ti abbandona mai, supera il tempo. Per me lei vale tantissimo», ha detto Maria De Filippi dopo aver ascoltato il suo indiscusso talento.

Vincitore Tu sì que vales 2020: da Wesley Williams a Liina Aunola

Sono tanti i finalisti di Tu sì que vales 2020 che hanno grandi possibilità di conquistare la vittoria. Tra i vari concorrenti, chi ha spiazzato e sbalordito i giudici c’è sicuramente il monociclista Wesley Williams in vari tipi di monociclo, crescendo sempre più in altezza. Un’esibizione mozzafiato quella che ha portato sul palco del talent show di canale 5 e che ha spaventato la stessa Maria De Filippi che non ha nascosto la propria preoccupazione di fronte all’eventualità di una caduta da un’altezza di otto metri. Ad avere grandi possibilità di vittoria è anche l’acrobata 41enne Liina Aunola che ha ottenuto una vera e propria standing ovation volando direttamente in finale. Il vincitore sarà tra questi nomi o sarà qualcun altro a portare a casa la vittoria?



