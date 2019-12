VINCITORE X FACTOR 2019/ Chi è ? Ha vinto Sofia Tornambene: “Non ho parole…”

Il vincitore di X Factor 2019 è Sofia Tornambene, che batte I Booda nella finalissima. Il giovanissimo talento della scuderia Sfera Ebbasta è in lacrime e non trova le parole giuste per ringraziare il pubblico e tutti quelli che l’hanno sostenuta in questa lunga avventura su Sky Uno. Prima del verdetto l’emozione si fa già sentire per Sofia, che incrocia le dita quando le dicono che è la favorita: “Grazie ad X Factor 2019 sono cresciuta moltissimo e adesso sono davvero contenta. Ma non ho parole è questa la verità”. L’attesa del verdetto viene alimentata dalla pubblicità ma soprattutto dall’esibizione di Robbie Williams. Poi Sofia Tornambene può godersi il successo e il primo posto in classifica, liberando ancora lacrime e abbracciando il suo coach Sfera Ebbasta. Onorevole secondo posto per i Booda: “Grazie veramente ad ognuno di voi che ha reso questo spettacolo unico”. La Tornambene: “Non ho parole, grazie a tutti!”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

CHI È IL VINCITORE DI X FACTOR 2019?

Tra i Booda, Davide Rossi, la Sierra e Sofia Tornambene chi sarà il vincitore di X Factor 2019? I quattro finalisti della tredicesima edizione del talent show, oggi, giovedì 12 dicembre, si contenderanno la vittoria affrontando tre manche durante al termine delle quali Alessandro Cattelan annuncerà il vincitore assoluto di X Factor. Dopo una prima manche durante la quale i quattro finalisti duetteranno con Robbie Williams, dopo una seconda manche dedicata ad un medley delle canzoni da cui si sentono più rappresentati tra quelle che hanno eseguito durante le puntate dei live e a cui accederanno i migliori tre, il vincitore della tredicesima edizione di X Factor sarò decretato al termine dello scontro finale a cui parteciperanno i migliori due che tenteranno di portare a casa la vittoria e il relativo contratto discografico con il proprio inedito.

I FINALISTI DI X FACTOR 2019

Per la finale di X Factor 2019, i finalisti hanno scelto i brani che li rappresentano di più. Per cercare di portare a casa la vittoria, i Booda riproporranno Heart beat di Nneka, 212 di Azealia Banks e Hey Mama di David Guetta ft. Nicky Minaj. Il loro inedito, invece, è Elefante, scritto e musicato da loro insieme a Samuel, Davide Napoleone e Alessandro Bavo. La Sierra calcheranno il palco sulle note di: Le acciughe fanno il pallone di Fabrizio De Andrè, 7 Rings di Ariana Grande e Dark Horse di Katy Perry. Il loro inedito è Enfasi. Davide Rossi, il 21enne degli Under Uomini di Malika, si esibiranno sulle note di How long has this been going on di Gershwin, Why’d you only call me when your high degli Arctic Monkeys, Don’t stop me now dei Queen mentre l’inedito è Glum, scritto da Roberto Vernetti e Michele Clivati. Sofia Tornambene delle Under Donne di Sfera Ebbasta, canterà Fix you dei Coldpaly, Papaoutai di Stromae e C’est la Vie di Achille Lauro perando di poter terrivare allo scontro finale per presentare nuovamente l’inedito A domani per sempre.

SOFIA GRANDE FAVORITA PER LA FINALE DI X FACTOR 2019

Dopo l’eliminazione a sorpresa di Eugenio Campagna, la grande favorita per la vittoria di X Factor 2019 è la giovane Sofia Tornambene la cui vittoria, dagli esperti della Sisal, è quotata a 1,65. Alle sue spalle si piazza uno dei gruppi di Samuel ovvero La Sierra. Il duo romano rappresenta la vera sorpresa della tredicesima edizione di X Factor e, secondo gli scommettitori, potrebbero trionfare nonostante i pronostici siano dalla parte della cantante delle Under Donne di Sfera Ebbasta. La vittoria de La Sierra è quotata a 3.50. Alle loro spalle si piazzano i Booda sempre della squadra di Samuel, la cui vittoria, invece, vale 7.50 vole la scommessa. Infine, la vittoria di Davide Rossi, cantante degli Under uomini di Malika Ayane è offerta a 10,00. Tra i giudici, il favorito è Sfera Ebbasta la cui vittoria è quotata a 1,50, seguito da Samuel quotato a 2,50 e da Malika Ayane a 10,00. Nessuna chanche, invece, per Mara Maionchi giunta in finale senza concorrenti.



