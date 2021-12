Vincitore X Factor 2021, chi è?/ La classifica: Fellow è il primo eliminato

X Factor 2021, la classifica: Fellow quarto

È arrivato il primo verdetto della finale di X Factor 2021, ma per scoprire chi è il vincitore di questa edizione ci sarà ancora da aspettare un po’. Il quarto classificato è Fellow del roster di Mika: è stato eliminato a seguito della manche dei duetti con i giudici. Aveva cantato “Underwater”, ma la sua esibizione non ha evidentemente convinto il pubblico, che ha votato a suo sfavore. A contendersi il titolo sono dunque adesso Baltimora, gIANMARIA e i Bengala Fire. (Agg. di Chiara Ferrara)

I pronostici su chi è il vincitore di X Factor 2021

In molti si stanno chiedendo chi è il vincitore di X Factor 2021, ma l’ultima puntata del talent show è appena iniziata! Il conduttore Ludovico Tersigni ha dato il via all’ultimo atto del programma di Sky Show, che anche in questa edizione ha riscosso un grande successo. Il pubblico è pronto a votare il concorrente favorito tra quelli rimasti: BALTIMORA, Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA.

Il favorito tra questi sembrerebbe essere gIANMARIA del roster di Emma, ma non è da escludere che possano esserci delle sorprese questa sera. È il momento per i concorrenti dunque di dare il meglio di sé per portare a casa il titolo di vincitore di X Factor 2021. (Agg. di Chiara Ferrara)

Chi è il vincitore di X Factor 2021?

Giunge al termine l’avventura dei concorrenti di X Factor 2021 che questa sera si sfideranno per l’ultima volta. Questa sera conosceremo il vincitore di questa edizione ma c’è chi è ancora deluso da quanto accaduto nella semifinale. Erio è stato eliminato, proprio l’artista che per molti non solo era un finalista certo, ma un papabile vincitore di questa edizione.

La sua assenza nella puntata di questa sera è per molti, ancora ora, una grande sorpresa e c’è chi trova che quella di Emma Marrone – che ha contribuito col suo voto ad eliminare Erio – sia stata una mossa strategica, atta a tutelare il suo artista, gIANMARIA. Potrebbe essere proprio lui, d’altronde, il vincitore di questa edizione di X Factor. Il suo è sicuramente uno dei percorsi più lineari e soddisfacenti di quest’anno. (Aggiornamento di Anna Montesano)

gIANMARIA verso la vittoria?

Tutto pronto per la finalissima di X Factor 2021 che vede rimasta in lizza solo quattro concorrenti. Si tratta di BALTIMORA, Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA. Tra di loro c’è il vincitore della quindicesima edizione di XF che vede i quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika giunti alla fase finale al Mediolanum Forum di Assago con un concorrente ciascuno. I pronostici sono tutti a favore del team di Emma con gIANMARIA dopo che Erio, il vincitore annunciato, è stato eliminato durante la semifinale. Sarà proprio gIANMARIA il vincitore?

Non è dato saperlo, ma una cosa è certa: spetterà a Ludovico Tersigni proclamare il vincitore del talent show musicale prodotto da Fremantle. Anche i quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika sono divisi e si giocano la vittoria del proprio team.

X Factor 2021, i consigli dei giudici per vincere la finale

La finale di X Factor 2021 si preannuncia davvero imperdibile. 4 i concorrenti pronti a sfidarsi il tutto per tutto per strappare il titolo di vincitore di #XF15. Un concorrente per team con i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika ad un passo dalla vittoria. Alla vigilia della finale, i giudici hanno dispensato dei consigli ai propri “eletti”.

A cominciare da Hell Raton che ha consigliato a BALTIMORA: “è stato quello di non subire la gara. Questo programma è un master universitario della musica per tutti i concorrenti. Per noi è già una vittoria essere arrivati alla semifinale. Un Ep è fatto minimo di 4 tracce, noi abbiamo avuto la possibilità di portarne più di 6. Poi sono contento perché Baltimora potrà esibirsi in un luogo che è molto importante per il panorama italiano”.

Poi c’è gIANMARIA che sul palcoscenico ha portato vari generi, ma sa bene cosa vuole per il futuro: “quando si vuole esprimere qualcosa si può fare in mille modi, attraverso mille suoni, ed è la cosa che faccio. In generale mi piacciono le sonorità moderne ma anche le più vecchie, mi piace il pop, la trap, il rap. Non penso ci sia una formula su cui io sia giusto, penso di dovermi sentire sempre me stesso”.

Mika, invece, è il coach di Fellow a cui riconosce una libertà totale: “ieri ho avuto l’impressione guardando tutti loro che ci fosse quel salto verso il diventare artisti. Soprattutto nella manche dei duetti. Voglio che Follow prenda quella energia e la porti sul palco per convincere anche il pubblico che avremo la settimana prossima”.

Infine i Bengala Fire con Mario che ha detto: “non credo porteremo un pezzo in italiano. Anzi no, non si sa mai . Ma è stato bellissimo cantare in italiano, ci siamo trovati bene, un divertimento ma anche una grossa esperienza, soprattutto farlo con Motta, un artista che ci piace moltissimo e da cui abbiamo solo da imparare. Al Forum ci andiamo volentieri a prescindere dalla lingua”. Che dire: che vinca il migliore!



