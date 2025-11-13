Chi potrebbe vincere X Factor 2025? I due nomi più quotati e i quattro possibili finalisti secondo i social e il pubblico

La corsa verso il titolo di X Factor 2025 è sempre più vicino, e il pubblico sembra già aver individuato i nomi più forti di questa edizione. Pur senza un vincitore ufficiale, i favoriti sono ormai chiari: Delia, PierC ed EroCaddeo. Delia è la rivelazione assoluta, grazie alle sue interpretazioni e “mashup” in siciliano che lasciano sempre con la bocca aperta. Non solo, anche il suo cambio di look ha dato una spinta in più al suo progetto musicale, con molti che la vedono già come un’artista avviata.

PierC, invece, è il concorrente “forte” fin dal principio, grazie alla sua voce incredibile, capace di far piangere giudici, e non solo. A detta di tanti spettatori, la vittoria di quest’edizione del talent show di Sky Uno sarà proprio tra uno di loro, portando alla vittoria o il team di Francesco Gabbani o quello di Jake La Furia. Per quanto riguarda il podio, poi, a loro si è aggiunto EroCaddeo.

Chi vincerà X Factor 2025? La possibile finale

Settimana dopo settimana, EroCaddeo sta riuscendo a conquistare il pubblico, grazie al suo timbro personale e le sue interpretazioni curate nel dettaglio. Il concorrente della squadra di Achille Lauro forse è meno quotato rispetto a Delia o PierC, ma è comunque riuscito a diventare uno dei protagonisti dell’edizione. Infine, un altro nome che potrebbe aggiudicarsi un posto al finale pare essere Rob, la giovane cantante del team di Paola Iezzi, che ha portato la quota Punk ad X Factor 2025, appassionando sempre di più gli spettatori.