Chi sarà il vincitore di X Factor 2025 tra Pierc, EroCaddeo, Delia e Rob? Qual è il sentiment del pubblico e cosa dicono i pronostici

Chi sarà il Vincitore X Factor 2025? Stasera la finale del talent

Questa sera, giovedì 4 dicembre, va in scena in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli la finale di X Factor 2025, condotta da Giorgia e che decreterà il vincitore di questa edizione. A contendersi la vittoria sono i 4 concorrenti rimasti in gioco, ognuno appartenente al team di ciascun giudice: Rob, Delia, PierC e EroCaddeo, rispettivamente nella squadra di Paola Iezzi, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Achille Lauro.

Ma chi sarà il vincitore X Factor 2025? Mentre cresce l’attesa sull’esito finale, in queste settimane di talent il pubblico si è già fatto un’idea su chi potrebbe festeggiare il trionfo. Tra le potenziali vincitrici troviamo Delia, che ha ben impressionato in questa edizione per la sua energia, la sua timbrica e l’originalità della sua musica, estremamente legata alla sua terra d’origine, la Sicilia.

Anche EroCaddeo si è conquistato un posto per la finale grazie al suo talento: un cantante che ha sempre mostrato un amico gentile e sensibile e, a suo favore, c’è anche il grande successo che sta avendo il suo inedito Punto, che sembra aver davvero conquistato il pubblico.

Vincitore X Factor 2025: PierC e Rob tra i possibili candidati

Entrando nel merito del possibile vincitore X Factor 2025, PierC è uno dei principali pretendenti alla vittoria nonché considerata la voce più bella di questa edizione. Ogni sua esibizione ha conquistato pubblico e giuria e sin dall’inizio è stato individuato come possibile vincitore; l’inedito Neve sporca, tuttavia, potrebbe non giocare a suo favore dal momento che è stato considerato da molti al di sotto del suo talento e delle sue potenzialità.

Spazio infine all’anima punk-rock di questa edizione, Rob, che con la sua energia e versatilità artistica, nella musica così come nei look, ha davvero conquistato tutti. L’inedito Cento ragazze è già un successo e potrebbe essere davvero lei a festeggiare: secondo i pronostici e, in particolare, secondo gli esperti Sisal, sarebbe lei la favorita per la vittoria finale.