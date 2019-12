VINCITORE ZECCHINO D’ORO 2019/ Chi entrerà nell’albo d’oro? La classifica provvisoria

Andrà in onda questa sera, alle 21.30 su Rai 1, la finale della 62° edizione dello Zecchino d’Oro, trasmessa per la prima volta in diretta dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). È il giorno della proclamazione del vincitore, cioè della canzone più bella tra le dodici proposte nel corso di queste tre serate. Al timone dell’ultima puntata, insieme ad Antonella Clerici, anche Carlo Conti, che già nel 2017 condusse lo speciale dal titolo 60 Zecchini. La direzione musicale è affidata al maestro Peppe Vessicchio. La regia è di Maurizio Pagnussat, mentre il Piccolo Coro dell’Antoniano Mariele Ventre è diretto da Sabrina Simoni. Le dodici canzoni in gara sono state votate da una giuria composta da bambini fra gli 8 e i 12 anni e da 4 giurati vip: Orietta Berti, Elena Santarelli, Francesco Paolantoni e Raul Cremona. Tra gli ospiti di stasera, invece, Giovanni Allevi, Luciana Littizzetto, Ficarra e Picone, Laura Chiatti, Stefano De Martino e Claudia Gerini.

Vincitore Zecchino d’Oro 2019: la classifica provvisoria

La classifica provvisoria dello Zecchino d’Oro 2019 è stata diffusa ieri in finale di puntata dopo il riascolto di tutte e dodici le canzoni. L’ordine, “puramente indicativo”, vede in testa Acca (testo di Flavio Cariddi e Irene Meanna, musica di Alessandro Visintainer) cantata da Rita Longordo, 8 anni, di Sanremo (Imperia). La canzone più votata del primo giorno, invece, è stata Sono felice, interpretata da Alessia Cecere, 8 anni, di Borgoricco (Padova). Durante la seconda diretta, invece, si è distinta I pesci parlano (testo di Valerio Ciprì, musica di Valerio Baggio), portata sul palco da Giulia Rizzo, 5 anni, di Palermo e Matilde Gazzotti, 4 anni, di Casalecchio di Reno. Queste dunque le tre canzoni in lizza per la vittoria.

L’albo d’oro dello Zecchino d’Oro

Di seguito gli interpreti e le canzoni vincitrici di tutte le edizioni dello Zecchino d’Oro.

1959: Quartetto – Giusi Guercilena

1960: Fiaba – Attilio Martignoni

1961: Le stelle – Vittorio Dognini

1962: La giacca rotta – Raymond Debono

1963: Non lo faccio più – Gianfranco Tonello

1964: Il pulcino ballerino – Viviana Stucchi

1965: Dagli una spinta – Carlo Alberto Travaglino

1966: I fratelli del Far-West – Federico Frosini e Sandro Violet

1967: Popoff – Valter Brugiolo

1968: Quarantaquattro gatti – Barbara Ferigo

1969: Tippy il coniglietto hippy – Paolo Lanzini

1970: La nave Gelsomina dirindirindina – Antonella Baldini e Stefano Romanelli

1971: Il caffè della Peppina – Marina D’Amici e Simonetta Gruppioni

1972: Tre scozzesi – Marco Ferri, Cesare Francalanci e Gabriele Gatti

1973: La sveglia birichina – Fabiola Ricci e Caterina Zarelli

1974: Cocco e Drilli – Maria Federica Gabucci, Sabrina Mantovani, Claudia Pignatti e Alessandro Strano

1975: La figlia del re di Castiglia – Sandro Bianchi e Jole Dalla Riva

1976: La Teresina – Francesca Bernardi e Antonio Marchesini

1976: Gugù bambino dell’età della pietra – Enrico Zanardi / Nozze nel bosco – Olaf Stief (Germania Germania)

1977: I pescatori del Canada – Gennaro Palumbo (Canada Canada)

1978: Cecki! Cecki!…Aih! – Ágnes Szabó (Ungheria Ungheria)

1979: Un bambino – Daniela Migliarini

1980: Ho visto un rospo – Maria Armanda De Jesus Lopes (Portogallo Portogallo)

1981: A mosca cieca – Michael Burke (Stati Uniti Stati Uniti)

1982: Farfalla in città – Veronica Fragola

1983: Evviva noi – Elisa Gamberini (Romania Romania) / O che bella balla – Salome Hadji Neophytou (Cipro Cipro)

1984: Per me cantare è un gioco – Diana Yamile Rubio Vásquez (Spagna Spagna)

1985: Riprendiamoci la fantasia – Alice Lenaz

1986: Siamo tutti re – Awrin Haque (Bangladesh Bangladesh) / Amor di tamburello – Tưởng Vy Đình Nguyễn (Vietnam Vietnam) / Parla tu che parlo io – Lídia Kovács (Ungheria Ungheria)

1987: Canzone amica – Fabio Etter

1988: Cane e gatto – Rosalba Labile e Carla Tommolini

1989: Corri topolino – Nicolas Torselli

1990: Nonno Superman – Elena Masiero / E nelle onde che baraonde – Emanuele Triolo

1991: Monta in mountain bike – Filippo Gasparre

1992: Un giallo in una mano – Jada Calzavara, Graziano Cugno e Davide Ianniti

1993: Il coccodrillo come fa? – Carlo Andrea Masciadri e Gabriele Patriarca

1994: Metti la canottiera – Leonardo Curcio

1995: Il sole verrà – Evgenia Otradnykh (Russia Russia)

1996: È meglio Mario – Fabio Troiano

1997: Un bambino terribile – Mattia Pisanu

1998: La terraluna – Hala Al Sabbagh (Siria Siria)

1999: La mia bidella Candida – Giulia Sbaraglia

2000: Il cuoco pasticcione – Federica Colucci

2001: Il singhiozzo – Matteo Bellu

2002: Lo Stelliere – Gabriele Carlini

2003: Le tagliatelle di nonna Pina – Ottavia Dorrucci

2004: Il gatto puzzolone – Mauro Farci

2005: Il pistolero – Davide Caci

2006: Wolfango Amedeo – Davide Angelelli e Matilde Angelelli

2007: Ma che mondo l’acquario – Virgilia Siddi

2008: Le piccole cose belle – Alice Risolino

2009: La doccia col cappotto – Francesca Melis e Giulia Panfilio

2010: Il contadino – Giovanni Pellizzari / Un topolino, un gatto e… un grande papà – Irene Citarrella

2011: Un punto di vista strambo – Michela Maria Perri ed Enrico Turetta

2012: Il mio nasino – Massimo Spiccia

2013: Quel secchione di Leonardo – Maria Cristina Camarda e Jacopo Golin / Due nonni innamorati – Nayara Benzoni

2014: Chi ha paura del buio? – Edoardo Barchi e Alessia Chianese

2015: Prendi un’emozione – Greta Cacciolo

2016: Quel bulletto del carciofo – Chiara Masetti

2017: Una parola magica – Sara Calamelli

2018: La rosa e il bambino – Martina Galasso e Alyssia Palombo



