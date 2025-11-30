Si avvicina la proclamazione del vincitore Zecchino D'Oro 2025: chi sarà? Manca poco all'annuncio e il direttore artistico Carlo Conti...

Zecchino D’Oro 2025, Carlo Conti pronto all’annuncio del vincitore: “La scelta è sempre impegnativa…”

Manca poco alla proclamazione del vincitore dello Zecchino D’Oro 2025 e cresce l’attesa di scoprire quale canzone si aggiudicherà il primo premio. Ricordiamo che sono quattordici i brani a concorrere per la vittoria finale, con venti piccoli interpreti accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano. Tra gli autori protagonisti di questo Zecchino D’Oro 2025 abbiamo anche l’attore Stefano Accorsi, che ha scritto “Viva le api”, e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, con “Raffa la giraffa”.

“La scelta delle canzoni è sempre impegnativa perché ne arrivano moltissime…”, sottolinea soddisfatto il direttore artistico Carlo Conti, pronto ad annunciare il vincitore di questa edizione. Chi sarà? Quale brano si aggiudicherà lo Zecchino D’Oro 2025?

Zecchino D’Oro 2025, chi è il vincitore di questa edizione?

La canzone più votata vincerà il premio dello Zecchino d’Argento, mentre per il vincitore dello Zecchino d’Oro 2025, dopo il riascolto finale di tutte le canzoni si ripartirà da zero con il meccanismo di voto che assegnerà il prestigioso Zecchino d’Oro. Appuntamento dunque fissato su Raiuno, oggi pomeriggio domenica 30 novembre a partire dalle 15.00. Grande fermento anche sui social, dove il pubblico più giovane e meno giovane non vede l’ora di scoprire il brano vincitore di questa edizione.

Tanti messaggi di incoraggiamento ai concorrenti dello Zecchino D’oro, ma anche ai co-protagonisti, come Giulia Salemi in giuria, acclamata dai fan per la dolcezza mostrata coi bambini. Commenti positivi anche per Carolina Benvenga, che da anni fa ballare i più piccini con le sue splendide canzoni sul web. Lo scorso anno, ricordiamo, a vincere la competizione è stato il brano “Diventare un albero”, interpretato dalla piccola Anna Sole Dalmonte, 9 anni, di Voltana. A chi toccherà quest’anno? Manca ormai pochissimo per scoprirlo: il verdetto è atteso prima delle ore 17.00.

