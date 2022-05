VINCITORI DAVID DI DONATELLO 2022/ Pronostici: Toni Servillo protagonista

Pronostici e vincitori David di Donatello 2022: Toni Servillo protagonista

Chi saranno i vincitori dei David di Donatello 2022 in onda questa sera, in diretta su Raiuno? Sicuramente un protagonista della serata potrebbe essere Toni Servillo, protagonista di due film in primo piano nella serata. Da una parte “E’ stata la mano di Dio”, nel quale l’attore napoletano non è il protagonista come spesso accaduto nelle pellicole di Paolo Sorrentino, ma recita comunque nella cruciale parte del padre di Fabietto Schisa, alter ego del regista nel film.

Dall’altra, l’ambizioso progetto di “Qui Rido Io”, che racconta la vita del grande drammaturgo Eduardo Scarpetta, padre dei fratelli De Filippo Eduardo, Titina e Peppino. Un’opera che racconta l’epopea di una famiglia che ha segnato, partendo dalla grande tradizione napoletana, la storia del teatro mondiale. Difficile che Servillo chiuda la serata senza ricevere premi. (agg. di Fabio Belli)

Pronostici e vincitori David di Donatello 2022: i film in pole

Chi saranno i vincitori dei David di Donatello 2022 in onda questa sera, in diretta su Raiuno, dagli studi di Cinecittà, con la conduzione di Carlo Conti e Drusilla Foer. Tanti i premi che saranno assegnati questa sera come quello per il miglior film. In pole position per la preziosa statuetta, secondo i bookmakers, ci sono i film Freaks Out ed È stata la mano di Dio che, con 16 candidature a testa, hanno ampie possibilità di vittoria anche se non è da escludere una sorpresa come la vittoria di Ennio.

Attesissimo, poi, è il premio per la regia. Ancora una volta, quest’anno, torna il duello tra Paolo Sorrentino, regista de “E’ stata la mano di Dio” e Gabriele Mainetti che ha diretto Freaks Out. Anche per il premio Miglior Regia, tuttavia, non manca l’outsider rappresentato da Giuseppe Tornatore, regista del film Ennio.

Filippo Scotti e Aurora Giovinazzo vincitori David di Donatello 2022 come miglior attori?

Nel corso dei David di Donatello 2022 sarà assegnato anche la statuetta per il Miglior attore protagonista. Tra i vari candidati, chi ha ampie possibilità di vittoria è Filippo Scotti, protagonista del film “E’ stata la mano di Dio”. A soffiargli l’ambio premio, però, potrebbe essere Franz Rogowski di Freaks Out e Silvio Orlando protagonista della pellicola Ariaferma. Tra le attrici protagoniste potrebbe trionfare la giovanissima Aurora Giovinazzo che ha sfoggiato il suo talento nel film Freaks Out.

Come Miglior Attore Non protagonista, invece, potrebbe esserci la sfida tra Valerio Mastrandrea, Toni Servillo e Pietro Castellitto mentre come miglior attrice non protagonista, a portare a casa la statuetta, potrebbe essere Luisa Ranieri. Attenzione, però, a Teresa Saponangelo che, con la moglie di Luca Zingaretti, ha recitato nel film “E’ stata la mano di Dio”.











