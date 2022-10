Vincitori Golden Boy 2022: candidati e premi/ Chi sono? Ci sono molti italiani…

Oggi è il giorno in cui scopriremo i nomi dei vincitori del Golden Boy 2022, premio riservato ai giocatori Under 21 che militano in squadre europee di club e che fu ideato nel 2003. Siamo dunque giunti alla ventesima edizione del Golden Boy e nell’albo d’oro ci sono tanti nomi illustri, da Wayne Rooney a Leo Messi, da Alexandre Pato a Mario Balotelli, da Paul Pogba a Kylian Mbappé fino ad Erling Haaland e Pedri, che sono stati i vincitori delle ultime due edizioni del Golden Boy.

La lista dei venti candidati come vincitori del Golden Boy 2022 vede anche quattro italiani e altrettanti giocatori dalla Serie A, perché sono in lizza Giorgio Scalvini dell’Atalanta, Destiny Udogie dell’Udinese, l’italo-polacco Nicola Zalewski della Roma e Fabio Miretti della Juventus, ma anche Wilfried Gnonto che attualmente milita nel Leeds United. Si tratta comunque di una ottima rappresentanza italiana, sia come giocatori sia come club di appartenenza, sicuramente dati molto migliori rispetto a quelli del Pallone d’Oro assegnato in settimana.

VINCITORI GOLDEN BOY 2022: TUTTI I CANDIDATI

La lista completa dei candidati vincitori del Golden Boy 2022 è la seguente: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Antonio Silva (Benfica), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Fabio Carvalho (Liverpool), Ansu Fati (Barcellona), Gavi (Barcellona), Wilfried Gnonto (Leeds United), Ryan Gravenberch (Bayern Monaco), Josko Gvardiol (RB Lipsia), Fabio Miretti (Juventus), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Nico (Valencia), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Pedri (Barcellona), Giorgio Scalvini (Atalanta), Benjamin Sesko (Red Bull Salisburgo), Mathys Tel (Bayern Monaco), Destiny Udogie (Udinese) e Nicola Zalewski (Roma).

L’annuncio sui nomi dei vincitori del Golden Boy 2022 e degli altri premi di contorno, tra cui la novità di quest’anno sarà la Golden Girl, è atteso nel corso della conferenza stampa che si terrà a mezzogiorno nella suggestiva cornice della Sala Basile dell’hotel Villa Igiea – Catena Rocco Forte Hotels di Palermo. Le indiscrezioni riportate dai colleghi di TuttomercatoWeb indicano quattro favoriti per il Golden Boy 2022, che dovrebbero essere Musiala, Bellingham, Gavi e Camavinga. Staremo a vedere, perché fra poco sapremo tutto…











