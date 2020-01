Vincitori Golden Globe 2020/ Tutti i premiati: Joaquin Phoenix miglior attore

Sono stati assegnati in queste ore a Los Angeles i Golden Globe per i migliori programmi televisivi dell’anno. Tra le miniserie drammatiche, grande successo per “Chernobyl”, di cui è stato premiato anche il protagonista Stellan Skarsgård. “Fleabag” è la miglior serie comedy mentre tra le attrici ha trionfato Olivia Colman che, con la sua interpretazione in “The Crown”, ha schiacciato la concorrenza di personaggi importanti come Nicole Kidman, Reese Witherspoon e Jennifer Aniston.

Vincitori Golden Globe 2020, tutti i premiati

Tra le grandi protagoniste della 77esima edizione dei Golden Globe, Patricia Arquette ha catturato l’attenzione. Al momento, perché ha vinto il premio come miglior attrice per la serie “The Act”, ma anche per avere indossato un abito che lasciava poco spazio all’immaginazione. Dopo avere ricevuto la statuetta, ha fatto il discorso più politico della serata, attaccando Donald Trump e invitando le star presenti alla mobilitazione in vista delle prossime elezioni.

Ecco tutti i vincitori dei Golden Globe 2020:

Miglior attrice in una miniserie

Michelle Williams – Fosse/Verdon

Miglior serie tv comedy

Fleabag – (Amazon)

Miglior film straniero

Parasite – (CJ Entertainment)

Miglior attore in una miniserie

Russell Crowe – The Loudest Voice

Miglior attrice non protagonista in una serie

Patricia Arquette – The Act

Miglior colonna sonora originale

Hildur Guðnadóttir – Joker

Miglior miniserie

Chernobyl (HBO)

Miglior attore non protagonista in una miniserie

Stellan Skarsgård – Chernobyl

Miglior sceneggiatura

Quentin Tarantino – C’era una volta a… Hollywood

Miglior attrice in una serie tv comedy

Phoebe Waller-Bridge – Fleabag

Miglior attore in una serie tv comedy

Ramy Youssef – Ramy

Miglior film d’animazione

Missing Link (United Artists Releasing)

Miglior attrice in una serie drammatica

Olivia Colman – The Crown

Miglior attore in un film musical o in una commedia

Taron Egerton – Rocketman

Miglior regista

Sam Mendes – 1917

Miglior serie drammatica

Succession (HBO)

Miglior attrice non protagonista in un film

Laura Dern – Storia di un matrimonio

Miglior canzone

“(I’m Gonna) Love Me Again – Rocketman

Miglior attore in una serie drammatica

Brian Cox – Succession

Miglior attore non protagonista in un film

Brad Pitt – C’era una volta a… Hollywood

Miglior attrice in un film drammatico

Renée Zellweger – Judy

Miglior attrice in una commedia o in un film musical

Awkwafina – The Farewell

Miglior attore in un film drammatico

Joaquin Phoenix – Joker

Miglior film musical o commedia

C’era una volta a… Hollywood (Sony)

Miglior film drammatico

1917 (Universal)



