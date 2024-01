Vincitori Golden Globe 2024, chi sono?/ I pronostici: fari puntati su “Oppenheimer” e…

Vincitori Golden Globe 2024, la cerimonia dal Beverly Hilton Hotel in California

L’attesa per la festosa cerimonia che ci porterà a scoprire i vincitori del Golden Globe 2024 sta per esaurirsi. Oggi, domenica 7 gennaio (lunedì notte considerando l’ora italiana) avrà luogo l’ottantunesima edizione dell’evento dopo innumerevoli personaggi appartenti al mondo dello spettacolo verrano premiati con le rispettive statuette.

Come anticipato, la cerimonia dei Golden Globe 2024 avrà luogo quest’oggi, domenica 7 gennaio, presso il Beverly Hilton Hotel in California. Alla data prevista, in Italia saranno però già le due del mattino di Lunedì 8; ma non c’è dubbio che saranno tantissimi gli appassionati pronti a fare le ore piccole per scoprire chi saranno i vincitori dei Golden Globe 2024 tra cinema, tv e musica.

Vincitori Golden Globe 2024, i pronostici: “Barbie” fa scorta di statuette?

Per quanto concerne la visione della cerimonia per scoprire i vincitori dei Golden Globe 2024, importanti informazioni arrivano direttamente dal sito ufficiale. La diretta della premiazione sarà disponibile per lo streaming sia sul canale della CBS che sulla piattaforma Paramount+. Chiaramente, la visione sarà disponibile anche dall’Italia a seconda della tipologia di abbonamento. A presentare lo spettacolo ci sarà Jo Koy, come lui stesso ha annunciato sui social: “Probabilmente vi starete chiedendo chi sarà il conduttore: sono io!”.

Tante nomination, tanti artisti, ma quali sono i favoriti e dunque il pronostico sui vincitori dei Golden Globe 2024? Per il grande schermo fari puntati su “Oppenheimer” e “Barbie”. Entrambe le pellicole hanno riscosso un grande successo in termini di critica e botteghino e probabilmente potrebbero spartirsi un buon numero di statuine. Lato attori spicca il nome di Leonardo di Caprio che potrebbe scalzare Bradley Cooper per la categoria di migliore attore in un film drammatico. Per gli appassionati di serie tv, si preannuncia un ‘testa a testa’ tra “The Crown” e “The Last of Us” per la categoria di miglior serie drammatica.











