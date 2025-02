Vincitori Grammy Awards 2025, chi sono? Ben sei premi per Kendrick Lamar tra cui Canzone dell’Anno, Miglior Album per Beyonce

Sono stati annunciati nella notte tra il 2 e il febbraio 2025 tutti i vincitori Grammy Awards 2025 della 67esima edizione e sicuramente ad emergere è il cantautore Kendrick Lamar che si è aggiudicato ben sei premi tra cui riconoscimenti importanti come quelli per la Miglior canzone rap, Miglior performance rap, Miglior video e i prestigiosi Record of the Year e Song of the Year grazie al suo brano Not Like Us, partita da superfavorita con ben 11 nomination, Beyoncé porta a casa gli ambitissimi premi Album of the Year e Miglior Album Country per Cowboy Carter, ma anche come miglior duetto country con Miley Cyrus e la loro II Most Wanted.

Bianca Censori spiazza ai Grammy 2025 in abito trasparente/ Cacciata con Kanye West dall'evento? I rumor

La statuetta come Miglior artista emergente la porta a casa Chappell Roan, cantautrice 26enne il cui nome all’anagrafe è Kayleigh Rose Amstutz. Il suo primo album lo ha pubblicato nel 2017 ma è grazie al singolo Good Luck, Babe, pubblicato all’aprile 2024 che svetta in cima alle classifiche internazionali raggiungendo la top 10 nella Billboard Hot 100 statunitense. Il successo è così travolgente che traina anche l’album di debutto. E per l’ottavo anno consecutivo a vincere in questa categoria è una donna. Per quanto riguarda gli altri vincitori Grammy Awards 2025 degne di nota sono anche Charli XCX che ha vinto tre premi tra cui Miglior Album Elettronico e Sabrina Carpenter anche lei ha trionfato in tre categorie tra cui miglior performance pop.

Riki: chi è il cantante di Amici 16/ Vita privata e carriera: il successo, Sanremo e la depressione

Vincitori Grammy Awards 2025 di tutte le principali categorie: Shakira, Lady Gaga e Sabrina Carpenter

Sono tantissime le artiste femminili che hanno trionfato nella serata portandosi a casa i premi più ambiti, infatti, tra i vincitori Grammy Awards 2024 c’è Shakira nella categoria Miglior Album Pop Latina con Las Mujeres Ya No Lloran che ha dedicato il premio a tutte le donne che lavorano ogni e mandano avanti la famiglia e gli immigrati, risorsa preziosa per il Paese. ‘Short n’ sweet’ di Sabrina Carpenter è il Miglior Album Pop, Lady Gaga e Bruno Mars hanno portato a casa una standing ovation esibendosi in un’emotiva versione di ‘California Dreamin’, grande classico dei The Mamas & the Papas del 1965 e da allora inno alla metropoli più famosa del Golden State. Desta molta curiosità, infine, la storica vittoria per dei Fab Four, i Beatles, che hanno vinto nella Categoria Best Rock Performance con Now and Then, primo brano realizzato con l’intelligenza artificiale ad essere candidato ai Grammy Awards. Di seguito tutti vincitori Grammy Awards 2025.

Chi è Bimba Dominguin, figlia Lucia Bosè morta per un cancro al seno/ Tre anni di battaglia con la malattia

Miglior album – Cowboy Carter di Beyoncé;

Miglior brano – Not Like Us di Kendrick Lamar;

Miglior registrazione (Record of the year) – Kendrick Lamar (Not Like Us);

Rivelazione dell’anno, Chappell Roan;

Miglior performance pop solista, Sabrina Carpenter con Expresso;

Miglior performance in duo o in gruppo, Bruno Mars ft. Lady Gaga, Die With a Smile;

Miglior album pop, Short n’ Sweet di Sabrina Carpenter;

Miglior registrazione pop, Charli XCX con Von Dutch;

Miglior album rock, Hackney Diamonds dei Rolling Stones;

Miglior album dance/elettronico, Brat di Charli XCX;

Miglior album rap Alligator Bites Never Heal di Doechii;

Miglior album country, Cowboy Carter di Beyoncé;

Miglior produttore, Daniel Nigro;

Miglior compositore, Amy Allen;