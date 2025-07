Da Walter Nudo e Sergio Muniz a Rax Degan e Vladimir Luxuria: ecco che fine hanno fatto tutti i vincitori dell'Isola dei Famosi.

Il giorno della finalissima dell’Isola dei Famosi 2025 è arrivato e questa sera, al termine di una lunga puntata, sarà decretato il vincitore dell’edizione 2025 del reality show. Prima di scoprire il nome del nuovo vincitore, in passato, sono stati tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono messi in gioco accettando di vivere come naufraghi per qualche mese. Il primo vincitore assoluto dell’Isola è stato Walter Nudo che sbaragliò la concorrenza di Giada De Blank e Adriano Pappalardo. Successivamente, Nudo ha anche partecipato al Grande Fratello Vip vincendo anche quell’edizione. Attualmente continua a dedicarsi allo sport, alla meditazione condividendo molto della propria vita sui social.

L’anno successivo a trionfare fu colui che è stato definito il naufrago per eccellenza perché capace di vivere per settimane da solo sull’Isola. Nel 2004, infatti, vinse Sergio Muniz che, oggi, continua a lavorare come attore. Nel 2005 a conquistare lo scettro è stato Lory Del Santo, diventata nel 2006 opinionista del programma,. Nel 2022, poi, la Del Santo è tornata ad indossare i panni di concorrente insieme al compagno Marco Cucolo.

Tutti gli altri vincitori dell’Isola dei Famosi

Il 2008 è l’anno del trionfo di Vladimir Luxuria che, successivamente, ha ricoperto anche il ruolo di opinionista e conduttrice. Negli anni successivi, hanno vinto l’Isola dei Famosi anche Manuela Villa che, oggi, continua a dedicarsi alla musica; Daniele Battaglia, il figlio di Dodi Battaglia che oggi è uno speaker radiofonico; Antonella Elia che, successivamente, ha partecipato al Grande Fratello Vip e Giorgia Palmas.

Nella prima edizione dell’Isola dei Famosi trasmessa da canale 5 e condotta da Alessia Marcuzzi trionfano Silvia e Giulia Provvedi de Le Donatella che, oggi, lavorano come influencer. I vincitori delle altre edizioni del reality show targate Mediaset e condotto da Alessia Marcuzzi, poi, sono stati: l’ex pugile Giacobbe Fragomeni, l’indimenticabile naufrago Raz Degan capace di vivere l’avventura sull’Isola solo pur essendo in gruppo; Nino Formicola, in arte Gaspare, del celebre duo Zuzzurro e Gaspare e Marco Maddaloni. Il vincitore della prima Isola condotta da Ilary Blasi, invece, è stato Awed, all’anagrafe Simone Paciello, influencer e youtuber. Poi hanno trionfato Nicolas Vaporidis e Marco Mazzoli, voce e volto del programma radiofonico Lo Zoo di 105. Infine, il vincitore dell’Isola condotta da Vladimir Luxuria èstato l’attore spagnolo Aras Senol. Chi sarà, infine, il vincitore dell’Isola dei Famosi 2025?

