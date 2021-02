Vincitori La pupa e il secchione 2021/ Chi sono? Linda e Pisano favoriti, ma…

Chi sono i vincitori de La pupa e il secchione 2021? L’annuncio arriverà nel corso della finalissima de La pupa e il secchione e viceversa 2021 in onda questa sera su Italia 1. Ad affrontare tutte le prove previste per poter conquistare sia la vittoria che il montepremi da 20mila euro saranno: Stephanie-Guidi, Miryea-Marini, Linda-Pisano e i Viceversa Orazi-Gianluca. Tra i concorrenti ancora in gara, la coppia favorita è quella forata da Linda e Pisano. La pupa e il secchione, insieme dalla prima puntata, si sono affiatati sempre di più e, nel corso delle varie puntate, sono sempre riusciti a piazzarsi ai primi posti della classifica. Pur essendo finiti al bagno di cultura durante la semifinale, Linda e Pisano hanno tutte le carte in regola per poter trionfare dopo Scalzi e Stefano, vincitori della scorsa edizione de La pupa e il secchione.

Vincitori La pupa e il secchione 2021: il web tifa per Stephanie e Guidi

La vittoria di Linda e Pisano, tuttavia, non è così scontata. A trionfare, infatti, potrebbero essere anche Stephanie e Guidi che, oltre a formare una coppia nel gioco, si sono anche fidanzati. La pupa e il secchione hanno conquistato il cuore del popolo del web che spera che i due trionfino alla fine della finalissima. Tuttavia, a riservare sorprese potrebbero essere anche Miryea e Marini che, dopo le prime difficoltà, sono riusciti a trovare un punto d’incontro. La pupa, grazie all’aiuto del suo secchione, ha superato le difficoltà che incontrava nello studio e, questa sera, potrebbe spiazzare tutti con le sue conoscenze. Non sembrerebbero esserci grandi possibilità di vittoria per la coppia dei viceversa formata da Orazi e Gianluca. Nonostante i due abbiano trovano un compromesso dopo le numerose litigate, la secchiona e il pupo non avrebbero tantissime chance di trionfo. Sarà davvero così o ci sarà una clamorosa sorpresa?



