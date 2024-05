Vincitori La Pupa e il Secchione 2024, chi sono?/ In finale 4 coppie pronte a contendersi il trionfo

Vincitori La Pupa e il Secchione 2024: chi sono? 4 coppie in lizza per il trionfo

La Pupa e il Secchione 2024 chiude il suo sipario questa sera, venerdì 10 maggio 2024, con l’attesa finale dello show condotto da Enrico Papi su Italia 1. Tutto è pronto per scoprire chi salirà sul gradino più alto del podio e trionferà in questa edizione, ricca di emozioni, sorprese e colpi di scena. Dalle 9 coppie iniziali che hanno dato il via alla loro avventura, si è passati a 4 sole coppie finaliste, pronte a giocarsi il tutto per tutto: chi saranno i vincitori de La Pupa e il Secchione 2024? Scopriamo insieme i finalisti.

La prima coppia è quella composta da Camilla De Berardinis e Andrea Valenza. Lui, in fase di presentazione di fronte alle pupe, ha dichiarato: “Ho 23 anni e vengo da Vimercate e sono un secchione. Nella vita sono laureato in economia, nel tempo libero mi piace fare l’animatore in oratorio e recitare, fare canto lirico, mi piace molto viaggiare e fare i video in versione Giacobbo”. Lei ha sin da subito mostrato attenzioni verso il secchione, rivelando: “Io amo la recitazione, ho sentito che studia recitazione. Mi sento un’attrice”. Il suo sogno è “essere come Margot Robbie”.

Finalisti La Pupa e il Secchione 2024: da Anastasia e Federico ad Annalisa e Pietro

Tra i finalisti e papabili vincitori de La Pupa e il Secchione 2024 troviamo anche Anastasia Savarese e Federico Silvio Gorrino. Lei è una modella originaria di Rimini, lui un imprenditore torinese di 27 anni. “Sono laureato in ingegneria informatica al Politecnico di Torino. Come lavoro mi piace prendere idee, modellizzarle e creare applicazioni per la vita comune – ha rivelato il secchione – sono una persona molto romantica e mi piace cucinare, soprattutto i dolci”.

Spazio poi a Federica Della Volpe e Simone Candido, lei modella napoletana, lui studente universitario originario di Manfredonia ma che vive a Torino. “Mi piace, lo vedo molto simile a me su alcune cose come famiglia, valori. Mi sta simpatico, è molto carino”, le prime impressioni della pupa sul suo secchione. Infine, troviamo Annalisa Saggese e Pietro Finucci, lei modella romana, lui studente universitario senese. La pupa è presente nel cast sin da inizio edizione, il secchione è invece subentrato ad Alessandro Pestarino, ritiratosi a programma in corso.

