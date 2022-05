Vincitori La Pupa e il Secchione show 2022, chi sono?/ Emy e Alessandro favoriti ma…

Vincitori La Pupa e il Secchione show 2022, chi sono?

Sta per giungere al termine La Pupa e il Secchione show 2022 e questa sera, su Italia 1, Barbara D’Urso proclamerà la coppia vincitrice. Dopo otto puntate e una convivenza forzata all’interno di una villa, scopriremo qual è la coppia che, secondo la giuria, ha meglio portato a termine la missione di ‘pupizzare’ e ‘secchionizzare’ il proprio partner. Ricordiamo che, ad oggi, le coppie rimaste in gara, che dunque concorrono per la vittoria, sono: Emy Buono e Alessandro De Meo, Asia Valente e Mirko Gancitano, Denis Dosio Annaclara Hellwing, Francesco Chiofalo e Valentina Matteucci, Elena Morali e Aristide Malnati, Gianmarco Onestini e Mila Suarez e Maria Laura De Vitis e Federico Baietti.

Quest’ultima coppia, in particolare, si è formata la scorsa settimana: entrambi sono rimasti senza un partner essendo Maria Laura “la pupa insidiosa” rifiutata da tutti i secchioni e Baietti non essendo stato scelto dalla pupa Mila Suarez che gli ha preferito Gianmarco Onestini.

Chi vincerà La Pupa e il Secchione show 2022? I pronostici

Chi potrebbe aggiudicarsi la vittoria de La Pupa e il Secchione show 2022? Le coppie sono tutte molto agguerrite ma la giuria, composta da Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style, ha finora mostrato una certa stima e, dunque, preferenza per la coppia composta da Emy Buono e Alessandro De Meo. Potrebbe avere però qualche speranza anche la coppia di Asia e Mirko, quest’ultimo ‘rinato’ dopo l’inizio con Mila Suarez. Sembrano avere invece ben poche speranze Maria Laura De Vitis e Federico Baietti che pubblico e giuria non ha avuto modo di conoscere perché coppia appena formatasi.

