Chi sono i vincitori della Mostra del Cinema di Venezia 2025: tutti i premi assegnati e film premiati all’82esima edizione del Festival.

E’ ufficialmente giunta alla conclusione l’edizione numero 82 della Mostra del Cinema di Venezia; un’edizione che come sempre è una boccata d’ossigeno per il cinema, non solo italiano, e che ha messo in evidenza artisti in ascesa e volti simbolo del settore. Copiosi i premi da assegnare e altrettanti i film in concorso con l’ambizione di strappare il consenso della giuria d’eccezione per aggiudicarsi un riconoscimento. I vincitori della Mostra del Cinema di Venezia 2025 non hanno tradito le attese; merito ovviamente dei capolavori proposti e degli interpreti che hanno contribuito a rendere ancor più suggestiva la resa sotto ogni aspetto.

Benedetta Porcaroli, premio miglior attrice a Venezia per "Orizzonti"/ "Dedico tutto alla Flotilla"

Tra i vincitori Mostra del Cinema di Venezia 2025 spicca Jim Jarmush che con ‘Father Mother Sister Brother’ si è aggiudicato il Leone D’Oro per il miglior film. Altrettanto prestigiosa la conquista del Leone D’Argento per il Gran Premio della Giuria da parte di Kaouther Ben Hania per il film The Voice of Hind Rajab. Alla miglior regia, con l’assegnazione del Leone d’Argento, spicca Benny Safdie con il film The smashing machine.

Chi è Salvo Montalbano, il commissario inventato da Andrea Camilleri/ Riservato e schivo

Vincitori Mostra del Cinema di Venezia 2025: tra sorprese e conferme

Tra i volti italiani che hanno trovato conferme al festival spicca il dualismo ormai iconico del nostro cinema. Toni Servillo e Paolo Sorrentino. Il primo spicca tra i vincitori Mostra del Cinema di Venezia 2025 con la conquista della Coppa Volpi assegnata per la miglior interpretazione maschile; l’attore partenopeo si è distinto per la sua magistrale performance in La Grazia di Paolo Sorrentino. Il premio alla miglior sceneggiatura è invece stato assegnato al duo Valerie Donzelli e Gilles Marchand per il film A pied d’oeuvre.

Sergio Rubini, chi è: tra recitazione e regia/ "Nel mio mestiere è fondamentale l'entusiasmo"

Di seguito, i restanti premi assegnati e i rispettivi vincitori Mostra del Cinema di Venezia 2025:

– Premio Marcello Mastroianni attore o attrice emergente: Luna Wedler per il film Silent Friend

– Premio Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis: Short Summer di Nastia Korkia

– Premio Orizzonti miglior sceneggiatura: Hiedra di Ana Cristina Barragan

– Premio Orizzonti miglior attore: Giacomo Covi per Un anno di scuola

– Premio Orizzonti miglior attrice: Benedetta Porcaroli in Il rapimento di Arabella

– Premio Orizzonti miglior film: En el camino di David Pablos

– Premio Orizzonti miglior regia: Anuparna Roy con Songs of Forgotten Trees

– Premio Speciale della Giuria Orizzonti: Harà Watan di Akio Fujimoto

– Premio degli Spettatori Armani beauty: Calle Malaga di Maryam Touzani

– Premio Speciale della Giuria: Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi