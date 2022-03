Vincitori Oscar 2022: chi sono?/ Film candidati e nomination: chi sarà l’erede di Parasite?

CHI SONO I VINCITORI OSCAR 2022

Tra poco scopriremo i vincitori Oscar 2022: appuntamento alle 2.00 ora italiana per scoprire l’elenco dei film premiati in questa 94esima edizione dell’evento legato al mondo del cinema. I bookmakers hanno le idee abbastanza chiare su chi vincerà: i pronostici sono netti in quasi tutte le categorie, ma non mancano i testa a testa. Senza dimenticare le classiche sorprese che hanno sempre contraddistinto la notte degli Oscar.

Il principale enigma è legato al vincitore Oscar al miglior film: “The Power of the Dog” deve fare i conti con “Coda”, ma occhio anche alle possibili sorprese “Belfast” e “Licorice Pizza”. Tra i vincitori quasi sicuri agli Oscar 2022 troviamo Jane Campion per la miglior regia e “Encanto” per il miglior film d’animazione, oltre a “Dune” per la miglior fotografia e “Summer of Soul” per il miglior documentario. Occhio alle possibili sorprese per quanto riguarda attori e attrici: tra i protagonisti, Will Smith e Jessica Chastain sembrano certi del successo, ma occhio alle candidature di Cumberbatch e Kristen Stewart. Clicca qui per scoprire tutte le nomination.

VINCITORI OSCAR 2022: TORNA IL CONFRONTO STREAMING/SALA

Il dibattito sulla contrapposizione sala/piattaforme va avanti da anni, ma c’è un dato inoppugnabile: i player streaming sono pronti a fare la voce grossa tra i vincitori Oscar 2022. Seppur senza dominare completamente le nomination, gli streamers hanno ribadito la loro centralità nella settima arte contemporanea e i numeri non lasciano spazio a dubbi. Netflix ha raccolto 27 candidature, grazie soprattutto all’apporto di “The Power of the Dog” e “Don’t Look Up”, mentre Apple (6 candidature) ha collezionato la prima nomination all’Oscar al miglior film con “Coda”. Piccola battuta d’arresto, invece, per Amazon Studios con appena 4 nomination. Infine, nessuna sorpresa per la Disney con 23 candidature in totale.

Una presenza degna di nota, dunque, anche se i film con distribuzione tradizionale continuano a dominare le categorie principali. Ma il punto più rilevante è senza dubbio l'apertura totale e consolidata dell'Academy ai player streaming dopo anni di dispute e malumori. Se è vero che la pandemia ha accelerato un processo di assestamento del direct-to-streaming, le piattaforme rappresentano sempre di più un mezzo fondamentale per la produzione di film d'autore o anche solo di "media" grandezza. Da Cuaron a Sorrentino, passando per Scorsese e Jane Campione: tanti registi hanno deciso di affidarsi a Netflix o Amazon e questo non può non essere tenuto in considerazione. Il cinema evolve, la sala resta centrale ma guai a sottovalutare le possibilità offerte dallo streaming.











