Vincitori Oscar 2023/ Nomination e premi: favoriti The Fabelman e Elvis

Oscar 2023: i film con più candidature

Tutto pronto per la notte degli Oscar 2023, che si terrà domenica 12 marzo 2023 al Dolby Theatre dell’Hollywood & Highland Center. Chi saranno i vincitori di questa edizione? Ricordiamo che la scorsa edizione degli Academy è stata storica per diverse vittorie: “CODA – I segni del cuore”, Miglior Film, è il primo titolo di una piattaforma streaming, Apple+, ad aver vinto l’Oscar; per quel film Troy Kotsur è stato il primo interprete non udente a vincere una statuetta come Miglior attore non protagonista; Ariana DeBose di “West Side Story” è diventata la prima donna di colore apertamente queer a vincere il premio come Miglior attrice non protagonista.

Lo scorso 24 gennaio sono state annunciate le nomination degli Oscar 2023. Tra i film con più nomination ci sono: “Everything Everywhere All at Once” di Daniel Kwan e Daniel Scheinert con undici nomination, seguito da “Gli spiriti dell’isola” e “Niente di nuovo sul fronte occidentale” a quota nove. Sette le nomination per “The Fabelmans” di Steven Spielberg, tra cui miglior film e miglior regia, e per il biopic “Elvis” di Baz Luhrmann. I dieci film nominati per il Miglior film agli Oscar 2023 sono: “Gli spiriti dell’isola”, “Elvis”, “Everything everywhere all at once”, “The Fabelmans”, “Tár”; “Top Gun: Maverick”, “Women talking”, “Triangle of sadness”, “Niente di nuovo sul fronte occidentale” e “Avatar: La via dell’acqua“.

Oscar 2023: i film e gli attori favoriti

Per quanto riguarda le categoria dedicati agli attori, spicca il nome di Austin Butler per il biopic “Elvis” di Baz Luhrmann, per il ruolo di Presley l’attore ha già vinto il BAFTA al migliore attore protagonista e il Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico. Nella rosa dei papabili, anche Colin Farrel, Brendan Fraser, Paul Mescal e Bill Nighy. Per la Miglior Attrice protagonista, in nomination ci sono: Cate Blanchett per “Tár”, Ana De Armas per “Blonde”, Andrea Riseborough per “To Leslie”, Michelle Williams per “The Fabelmans” e Michelle Yeoh per “Everything Everywhere All at Once”. Anche l’Italia è in gara per gli Oscar 2023. La regista Alice Rohrwacher è in nomination con il suo cortometraggio live action “Le Pupille”; il make-up artist Aldo Signoretti fa parte del team di truccatori e parrucchieri candidati per la categoria Miglior Trucco e Parrucco per il film “Elvis”. Il brano “Applause” del film “Tell it like a Woman”, candidato come miglior canzone originale, è prodotto dall’italiana Chiara Tilesi.

