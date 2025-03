Tra il 2 e il 3 marzo si è svolta la notte degli Oscar 2025 presso il Dolby Theatre di Los Angeles. A dominare la serata è stato il film Anora di Sean Baker, che ha conquistato il premio più ambito, quello per il miglior film e cinque statuette. Un successo annunciato dai pronostici, che vedevano la pellicola tra le favorite insieme a The Brutalist di Brady Corbet e Conclave.

Lamberto Giorgi, chi è il fratello di Eleonora Giorgi/ Considerato "il Totti delle tv romane" perché...

Spicca la vittoria di Adrien Brody come miglior attore protagonista per la sua straordinaria interpretazione in The Brutalist. L’americano non è nuovo alla vittoria della statuetta; aveva vinto l’Oscar nel 2003 per “Il Pianista”. Mikey Madison è stata premiata come miglior attrice protagonista per il suo ruolo in Anora.

Giovanni Siciliano, chi è il cavaliere di Uomini e Donne over?/ Margherita: ”Ti avevo chiesto tempo, e tu..."

Oscar 2025 tutti i premi: niente da fare per Ariana Grande battuta da Zoe Soldana

Il premio per miglior regista è andato a Sean Baker per Anora. Jacques Audiard, che concorreva con Emilia Pérez, ha vinto due premi nonostante le tredici candidature. Miglior attrice non protagonista è Zoe Saldana, che ha battuto Ariana Grande, e miglior canzone originale con El Mal, scritta da Camille, Clément Ducol e Jacques Audiard.

Il miglior film internazionale è stato I’m Still Here di Walter Salles; il premio per il miglior film d’animazione è andato a Il Robot Selvaggio (The Wild Robot), battendo concorrenti come Inside Out 2 e Wallace e Gromit – Le Piume della Vendetta.

Eleonora Giorgi, chi erano i genitori/ Le origini e l'infanzia: "Mia madre Maria Roma era un po' matta"

Premi Oscar 2025, sorprese e delusioni: Demi Moore rimane a bocca asciutta

Grande delusione per Demi Moore; l’attrice puntava alla statuetta come miglior attrice protagonista per il suo ruolo in The Substance. Ha dovuto cedere il passo a Mikey Madison, che con Anora ha conquistato i membri dell’Accademy. The Substance ha comunque ricevuto riconoscimenti in categorie tecniche come miglior trucco e acconciatura, vinto dal team guidato da Pierre-Oliver Persin, Stéphanie Guillon e Marilyne Scarselli.

Sul fronte tecnico, Dune – Parte Due ha brillato con premi per migliori effetti visivi e miglior scenografia, mentre Nosferatu ha vinto per miglior fotografia, grazie al lavoro di Jarin Blaschke.

Vincitori Oscar 2025: tutti gli altri premi e riconoscimenti

Completano la lista dei vincitori: miglior sceneggiatura non originale a Emilia Pérez, miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio a Anora; miglior sonoro e migliore colonna sonora a Il Robot Selvaggio, miglior documentario a Black Box Diaries, miglior cortometraggio documentario a Death by Numbers, miglior cortometraggio a A Lien e miglior cortometraggio d’animazione a Amedama.