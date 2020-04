Vincitori Pechino Express 2020/ Chi sono? I Wedding Planner senza rivali ma Le collegiali…

Pubblicità

Quale coppia vincerà Pechino Express 2020? Dopo un viaggio lungo 7mila km, dopo aver attraversato la Thailandia, la Cina e la Corea del Sud, oggi, martedì 14 aprile, al termine della finalissima che sarà trasmessa in prima serata su Raidue, Costantino Della Gherardesca eleggerà la coppia vincitrice dell’ottava edizione dell’adventure-game di Raidue. A contendersi la vittoria saranno le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). Le tre coppie che sono riuscite a sopravvivere superando tutte le prove delle tappe precedenti, nel corso della finale, dovranno tirare fuori le ultime energie per superare le sfide che non mancheranno neanche nella tappa che li porterà a Seoul. Tra le tre coppie finaliste, tuttavia, chi sarà la vincitrice?

VINCITORI PECHINO EXPRESS 2020: I WEDDING PLANNER FAVORITI

La coppia favorita per la vittoria di Pechino Express 2020 è quella di Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi. I Wedding Planner sono riusciti ad affrontare ogni sfida con coraggio e determinazione e, secondo un piccolo spoiler, potrebbero essere proprio loro i vincitori. Nel promo della finale, infatti, Costantino Della Gherardesca annuncia: “Siete i vincitori dell’ottava edizione di Pechino Express”. Secondo i fans del reality, potrebbe essere uno spoiler sulla coppia vincitrice dal momento che quella dei wedding planner è l’unica coppia mista mentre le altre due sono coppie femminili. Tuttavia, ci sarebbe un’altra soluzione: tutte e tre le coppie finaliste, infatti, arrivano al traguardo finale ma non sanno il nome della coppia vincitrice. Per ogni coppia, infatti, viene girata la scena finale per poi mandare in onda solo quella corretta. I fans di Pechino Express 2020, tuttavia, pensano che i Wedding Planner possano essere realmente i vincitori per il percorso fatto. L’unica coppia, secondo i fans, che potrebbe strappare la vittoria ad Enzo e Carolina sarebbe quella delle collegiali che, nelle ultime settimane, ha tirato fuori le unghie.



