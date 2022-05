Vincitori Pechino Express 2022, chi sono?/ Mamma e Figlia favorite, ma gli Sciacalli…

Chi saranno i Vincitori Pechino Express 2022?

Il viaggio di tutti i partecipanti a Pechino Express 2022, dopo estenuanti notti trascorse per terra, traversate su dromedari e corse nel deserto, sta per giungere al termine per tutte le coppie ancora in gara, I Pazzeschi, Mamma e Figlia e gli Sciacalli, con l’ultima tappa della Rotta dei Sultani a Dubai in cui tutti i viaggiatori si contenderanno la vittoria fino all’ultimo secondo.

Dopo l’eliminazione di Italia-Brasile la coppia più temuta da tutti i viaggiatori a causa del loro ultimo posto le coppie ancora in gara si sfideranno per conquistare l’ambitissimo primo posto nello show condotto da Costantino della Gherardesca e Enzo Miccio.

Vincitori Pechino Express 2022: Mamma e figlia favorite

Le coppie ancora in gara a Pechino Express 2022 si sono distinte all’interno dello show per la loro simpatia, sportività e correttezza. Le favorite per la vittoria sembrano essere la coppia composta da Mamma e Figlia Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni che durante il corso di questa edizione hanno mostrato la loro forza e il loro affiatamento.

Tuttavia, anche le restanti due coppie sono riuscite a distinguersi all’interno del programma, in particolare gli Sciacalli che dopo un inizio in sordina hanno carburato regalando a tutti gli spettatori di Pechino Express 2022 divertimento e spettacolo. Anche i Pazzeschi però non sono da meno rispetto alle altre due coppie, infatti Victoria Cabello e Paride Vitale nel corso delle ultime puntate si sono resi protagonisti di una rimonta eccezionale fuori da ogni tipo di pronostico anche per la conduttrice stessa.

