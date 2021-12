Vincitori Sanremo Giovani 2021, chi sono?/ Tre talenti tra i 25 “Big” di Sanremo 2022

Chi sono i tre vincitori di Sanremo Giovani 2021 che accedono a Sanremo 2022?

Questa sera, mercoledì 15 dicembre, in diretta su Rai 1 a partire dalle 21.25 andrà in onda Sanremo Giovani 2021, condotto da Amadeus, che a febbraio 2022 presenterà il suo terzo Festival di Sanremo. I 12 finalisti di Sanremo Giovani si esibiranno sul palco del Teatro del Casinò per strappare il pass che li proietterà tra i ‘Big’ di Sanremo 2022: “Si esibiranno tutti e 12, ognuno con la propria canzone. Io voterò per conto mio, l’altro 50% sarà della commissione. Non ci saranno manche, né scontri diretti”, ha spiegato Amadeus in conferenza stampa.

Chi è Matteo Romano, canzone "Testa e Croce" a Sanremo Giovani 2021/ Pronto ma con emozione

Inizialmente dovevano essere due i vincitori di Sanremo Giovani 2021, ma all’ultimo il conduttore ha deciso di premiare tre giovani artisti, i primi tre di questa sera, “visto l’alto livello dei partecipanti”. Quindi i Big di Sanremo 2022 saranno 25.

Vincitori Sanremo Giovani 2021 scelti tra Amedeus e Commissione Musicale

Tra i 12 finalisti si nascondono i tre vincitori di Sanremo Giovani 2021. Scopriamo chi si gioca questa sera l’accesso a Sanremo 2022: Bais con il brano “Che fine mi fai”, Martina Beltrami (ex di Amici di Maria De Filippi) con il brano “Parlo di te”, Destro con il brano “Agosto in piena estate”, Esseho con il brano “Arianna”, Littamè con il brano “Cazzo avete da guardare”, Oli? con la canzone “Smalto e tinta”, Matteo Romano con “Testa e croce”, Samia con il brano “Fammi respirare”, Senza_Cri con “A me”, Tananai con il brano “Esagerata”, Vittoria con “California” e Yuman con il brano “Mille notti”. Solo tre di loro diventeranno “Big” al Festival di Sanremo 2022, in onda dal 1° al 5 febbraio su Rai 1. Ricordiamo che saranno Amadeus e la Commissione musicale – Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, Massimo Martelli e Leonardo de Amicis – a decretare il podio di Sanremo Giovani 2021. Tra i 12 finalisti chi diventerà un “Big” di Sanremo 2022?

Samia, canzone "Fammi Respirare" a Sanremo Giovani 2021/ Tra black music, soul e romantica

LEGGI ANCHE:

Esseho, con la canzone "Arianna" a Sanremo Giovani 2021/ Chi è la giovane cantante

© RIPRODUZIONE RISERVATA