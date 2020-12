Vincitrice Miss Italia 2020 chi è? Pronostici/ Carolina Basso riporterà titolo in Piemonte?

Vincitrice Miss Italia 2020 Pronostici, Carolina Basso riporterà titolo in Piemonte?

Chi sarà la vincitrice di Miss Italia 2020? I pronostici quest’anno scarseggiano un po’ per via di un’edizione un po’ in sordina per via dell’emergenza Coronavirus che ha spinto la padrona di casa a dire no alla sfilata e il programma in tv optando per la diretta streaming. Sarà proprio oggi, 14 dicembre, che scopriremo il nome della vincitrice di Miss Italia 2020, colei che riuscirà a portare a casa il titolo nell’edizione che passerà alla storia proprio per via delle mascherine che continuano a coprire i volti delle reginette di bellezza anche nelle foto di rito. Sono ben 23 le candidate al titolo di Miss Italia 2020 e la maggior parte sono tutte studentesse seppur con qualche eccezione. Se qualcuno si districa tra lavoro e studio, altre si dedicano ai figli (sì avete capito bene) e alla loro famiglia. La Miss più grande ha 28 anni ed è sposata proprio come Beatrice Scolletta, Miss 365, che ha ben due figli.

Carolina Basso, la nuova Cristina Chiabotto?

Che sia proprio una donna sposata e mamma di famiglia la vincitrice di Miss Italia 2020? La favorita al momento sembra essere Miss Piemonte, Carolina Basso, che si è definita Social Media Manager. La bella reginetta arriverà sul palco del concorso nazionale forte del suo seguito sui social e, sicuramente, più avvezza alla nuova tecnologia che aiuterà il Concorso ad andare di nuovo in scena. Carolina Basso ha 22 anni ed è di Viguzzolo, è alta 1.73 e ha capelli e occhi castani, di lavoro fa la social media manager ma studia anche veterinaria all’università. Il titolo potrebbe finalmente tornare in Piemonte con lei visto che le ultime due sono state Cristina Chiabotto ed Edelfa Chiara Masciotta nel 2004 e nel 2005.



© RIPRODUZIONE RISERVATA