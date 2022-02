Vinicio Capossela a Sanremo 2022, chi è?/ Moglie, figli e la verità sul nome

Ad accompagnare Giovanni Truppi sul palco del Festival di Sanremo 2022 per la serata delle cover c’è Vinicio Capossela. Per chi non lo conoscesse, è un cantautore e musicista italiano nato nella cittadina di Hannover, in Germania. La prima curiosità che c’è da sapere su di lui è che questo nome così particolare nasce da una grande passione per il padre per la fisarmonica, infatti Vinicio si chiama così proprio perché così si chiamava un grande suonatore di fisarmonica di cui era fan. Parlando invece di vita privata, nonostante non sia semplice trovare informazioni su questo fronte, vista la forte riservatezza dell’artista, sappiamo che nel 1994, Vinicio ha sposato una fotomodella, da cui ha divorziato dopo poco più di due anni. Oggi non sappiamo se sia impegnato con un’altra donna oppure single. Pare, infine, non abbia figli.

