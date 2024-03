Vinicio Marchioni, chi è l’attore di Romanzo Criminale/ “Nato e cresciuto in un quartiere difficile”

Chi è Vinicio Marchioni? Vita privata e carriera dell’attore ospite oggi a La volta buona

Nella puntata di oggi de La volta buona, venerdì 15 marzo 2024, Caterina Balivo chiude la settimana con un ricco parterre di ospiti tra cui l’attore Vinicio Marchioni, chi è? Nato a Roma il 10 agosto 1975. I suoi genitori sono originari della provincia di Crotone. Dopo il diploma si è iscritto alla Facoltà di Lettere indirizzo Spettacolo all’Università La Sapienza ma l’ha abbandonata per dedicarsi completamente al teatro. Il debutto avviene nel 2006 in Ris Delitti imperfetti ma è particolarmente ricordato per il ruolo de Il Freddo nella serie tv Romanzo Criminale.

Durante la sua carriera Vinicio Marchioni si è dedicato molto al teatro ma ha recitato in importanti film per il cinema sia drammatici come Siccità di Paolo Virzì che comici come Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dopo una lunga relazione con Alessandra Mastronardi conosce e si innamora dell’attrice Milena Mancini. I due il 6 agosto 2011 diventano genitori di Marco ed a settembre dello stesso anno si sono sposati. Il loro secondogenito è nato nell’ottobre 2012.

Vinicio Marchioni e la sua difficile infanzia e adolescenza: “I figli della mia vicina spacciavano droga”

In una recente intervista a ManinTown, Vinicio Marchioni ha raccontato di aver avuto un’infanzia ed un’adolescenza non semplicissima. “Sono cresciuto a Fidene, borgata nord-est della Capitale e vivere in quel contesto è stato come vivere in un film in bianco e nero degli anni ’70. Erano gli anni’80 e gli inizi degli anni ’90, un altro mondo in cui tutto stava accadendo. Lì era come stare in un paese dove tutti o quasi ci conoscevamo. I figli della vicina spacciavano droga, ma la stessa vicina ci preparava la merenda. Nonostante tutto, la mia è stata un’adolescenza normale e molto ha fatto la scuola della strada». ha confessato l’attore.

Vicinio Marchioni ha continuato l’intervista confessando anche grazie a cosa è riuscito a salvarsi: «A salvarmi è stato lo sport. Giocavo a calcio allenandomi tre volte a settimana. La musica, per restare in tema, ha fatto il suo gioco – ascoltavo cantautori italiani come Dalla, Venditti e De Gregori, i meno conosciuti e gli internazionali – ma in particolare mi hanno salvato i libri e la lettura. Leggevo di tutto e, nel posto dove sono vissuto come anche a scuola, ero considerato una sorta di alieno.”











