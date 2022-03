Vinicio Marchioni, chi è?/ Moglie Milena Mancini e figli: “Lei è il nostro perno”

È Vinicio Marchioni il protagonista della nuova puntata dei Soliti Ignoti, lo show del preserale di Rai 1 condotto da Amadeus. Nella puntata di oggi 10 marzo 2022 l’attore cercherà di indovinare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Ma chi è Vinicio Marchioni? Per chi non lo conoscesse, Vinicio è un attore di grande talento. Molti lo ricorderanno come il ‘Freddo’ nella serie Romanzo Criminale ma, nella vita privata, è ben altro che una persona fredda.

C’è d’altronde un grande amore a riempire i suoi giorni ed è quello per l’attrice e ballerina Milena Mancini. I due si sono innamorati molti anni fa e, nel 2011, sono poi convolati a nozze. Milena e Vinicio hanno poi avuto due figli: Marco, nato il 6 agosto 2011, e Marcello, nato il 17 ottobre 2012.

Vinicio Marchioni e Milena Mancini: com’è iniziata la loro storia d’amore

Quella tra Vinicio e Milena è una bellissima storia d’amore, molto solida. In un’intervista rilasciata qualche tempo fa a IoDonna, Milena ha raccontato i dettagli del primo incontro con colui che sarebbe poi diventato suo marito: “Quando ci siamo conosciuti – al provino per la seconda stagione di Romanzo criminale – ho intuito subito che non era una storia da una notte. Ho avuto paura. E mi sono fatta aspettare per un mese”. Dopo quel mese però ha avuto inizio un amore che dura ancora oggi. Lo stesso Vinicio, in un’intervista, della moglie ha detto: “È merito suo se abbiamo un equilibrio familiare, è lei il perno centrale della nostra casa”.

