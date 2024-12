Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid e della nazionale brasiliana, fresco del titolo di miglior giocatore dell’anno ai Globe Soccer Awards, sarebbe ad un passo dal Paris Saint Germain. Questa la bomba sganciata dal quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo, secondo cui l’operazione, decisamente clamorosa, sarebbe ormai conclusa e già in bacheca. Di fatto Vinicius avrebbe già sottoscritto un accordo con i parigini per le prossime 10 stagioni. Si tratta precisamente di un pre-contratto le cui cifre non sono ancora state rese note, ma tenendo conto del lasso di tempo e del fatto che Mbappe percepisce 20 milioni di euro annui di ingaggio, è probabile che siamo nell’ordine, minimo di 2/300 milioni di euro esclusi tutti i benefit vari.

Stando a quanto spiegato dai colleghi spagnoli la firma sarebbe avvenuta nella giornata di ieri in quel della città cinese di Wuhan divenuta tristemente famosa negli scorsi anni per essere considerata l’epicentro del covid. L’attaccante avrebbe approfittato delle vacanze di Natale, tenendo conto che la Liga, il campionato spagnolo, è in stand-by, per volare appunto in Cina grazie ad un aereo privato fornitogli niente di meno che dall’ex star di Real Madrid, Barcellona e Inter, Luis Figo. Una volta sbarcato in Cina si è quindi recato all’appuntamento con una delegazione del Paris Saint Germain per firmare con il club francese.

VINICIUS AL PSG, LA FIRMA A WUHAN

Presente all’incontro il direttore generale del PSG, Victoriano Melero, nonché una serie di avvocati e di traduttori che hanno facilitato le comunicazioni e quindi la buona riuscita della trattativa. Il presidente del Paris Saint Germain, il ricchissimo Al-Khelaifi, avrebbe quindi deciso di restituire lo “smacco” al collega del Real Madrid, Florentino Perez, dopo lo sbarco al Santiago Bernabeu di Mbappe avvenuto la scorsa estate.

Detto fatto e il PSG ha approfittato della miglior occasione per assicurarsi il miglior giocatore del Real, facendolo suo per i prossimi dieci anni. “Sono stanco di perdere. Adesso tocca a me”, avrebbe detto lo stesso Al-Khelaifi ai suoi collaboratori, voglioso di conquistare la tanto attesa Champions League, la coppa dalle grandi orecchie che più volte i parigini hanno sfiorato ma senza mai riuscire ad assicurarsela: con Luis Enrique in panchina e Vinicus in attacco potrebbe essere la volta buona?

VINICIUS AL PSG, AL KHELAIFI VOLEVA ANCHE NEYMAR

Chi lo sa fatto sta che nell’operazione di trasferimento del brasiliano alla Tour Eiffel sarebbe stato decisivo Neymar, ex attaccante di PSG e Barcellona, oggi negli Emirati Arabi, precisamente presso l’Al-Hilal. Sembra che il bomber ex blaugrana abbia fatto da intermediario nell’operazione e per Neymar si tratterebbe anche di un modo per sdebitarsi nei confronti dei parigini alla luce delle numerose partite saltate per infortunio.

Ad un certo punto Al-Khelaifi pare abbia pensato di riprendersi anche Neymar ma a frenare gli entusiasmi del presidente vi sarebbe stato Luis Enrique: “Vinicius basta”, avrebbe detto. Già scelto il numero di maglia, il 77, mentre la presentazione avverrà su uno yacht lungo la Senna, un evento simile alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Se siete arrivati fino a questo punto ci spiace svelarvi che si tratta in realtà di un pesce d’Aprile visto che in Spagna questa ricorrenza si celebra appunto oggi, 28 dicembre: anche noi ci eravamo cascati.