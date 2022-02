“Vino è cancerogeno”: bollino nero Ue/ Italia rischia danno da 5 miliardi

Vino messo al bando dall’Unione europea? Il rischio c’è. Domani a Strasburgo conosceremo l’esito del voto al report della Commissione speciale sulla lotta contro il cancro (Beca) e non è da escludere un “bollino nero” per l’alcol, che comprende anche lo stop alla pubblicità. Il mondo agroalimentare italiano ed europeo è sul piede di guerra, lettere e colori potrebbero causare ingenti problemi economici.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 15 febbraio, i numeri vincenti

La Commissione istituita dal Parlamento europeo nel giugno 2020 ha predisposto un documento di indirizzo politico contenente una serie di raccomandazioni rivolte alla Commissione Ue e agli Stati membri per le loro azioni nella lotta contro il cancro. Secondo quanto affermato dai membri, l’alcol – compreso il vino – contribuisce al 10% di casi di cancro negli uomini e al 3% di casi di cancro nelle donne. «Minore è il consumo di alcol, minore è il rischio di sviluppare neoplasie», si legge nel report.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 15 FEBBRAIO/ +33 morti, tasso positività 7,1%

“Vino è cancerogeno”: agroalimentare sul piede di guerra

Il vino rischia di ricevere un bollino nero e la lettera F, un marchio che ne sconsiglia il consumo. Come riporta La Verità, il sottosegretario leghista all’agricoltura Gian Marco Centinaio non ha usato troppi giri di parole: «Vorrei sapere che ne pensa Emmanuel Macron di questa idea di bollare il vino con l’infamia. Ha detto che il vino è parte integrante dell’essere francesi». Nella discussione in corso a Bruxelles è prevista l’ipertassazione dell’alcol ma non solo: nessuna promozione con i soldi Ue e etichette dissuasive esattamente come quelle delle sigarette. A causa del grande dibattito nato nelle ultime ore, la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides ha tenuto a precisare: «Non c’è alcuna intenzione di prendere di mira una cultura gastronomica, il nostro lavoro sarà basato su dati scientifici. L’Europa – riporta l’Ansa – ha il livello più elevato di consumo di alcol al mondo e può causare diversi tipi di cancro, ecco perché abbiamo incluso un chiaro obiettivo nel nostro piano per raggiungere una riduzione di almeno il 10% nel consumo di alcol». Ricordiamo che l’Italia rischia un danno pari a 5 miliardi di euro, una cifra a dir poco imponente.



LEGGI ANCHE:

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di oggi martedì 15 febbraio 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA